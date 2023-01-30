الهند: مدينة تكافح لإنقاذ مياهها

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أنهار جافة وتدني في مستويات المياه الجوفية، والكثير من القمامة. مدينة كويمباتور الهندية كانت مهددة بنفاد مياه الشرب. لكن بعد سنوات من العمل الشاق تم حل المشكلة بفضل خبير للبيئة وآلاف من مساعديه.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.
يشتكي مشتركون في كوب 27 المقام في شرم الشيخ من نقص إمدادات الغذاء في الأكشاك، والانتظار لمدة طويلة في الطوابير للحصول على وجبة خفيفة.
آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.
تقول منظمات أممية إن صعوبة الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب تسببت في تفاقم تفشي داء الكوليرا في مختلف محافظات سوريا التي تمزقها الحرب. وتكافح السلطات المحلية لاحتواء المرض بأقراص الكلور واللقاحات.
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