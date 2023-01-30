الهند: مدينة تكافح لإنقاذ مياهها

الجفاف في أوروبا يكشف كنوزًا كانت مغمورة في المياه!

آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.