 الهند: مدينة تكافح لإنقاذ مياهها | العولمة 3000 | DW | 11.02.2023

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العولمة 3000

الهند: مدينة تكافح لإنقاذ مياهها

أنهار جافة وتدني في مستويات المياه الجوفية، والكثير من القمامة. مدينة كويمباتور الهندية كانت مهددة بنفاد مياه الشرب. لكن بعد سنوات من العمل الشاق تم حل المشكلة بفضل خبير للبيئة وآلاف من مساعديه.

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