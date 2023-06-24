الهند: مجموعة نسائية تحارب مافيا الأخشاب

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تجارة الأخشاب غير القانونية تعتبر من الأعمال التجارية الكبيرة في جهارخاند في شرق الهند. وقد تمت إزالة العديد من الغابات بشكل عشوائي، ولكن ليس في قرية جامونا تودو. تنظم الناشطة حملات ناجحة لحماية الغابات منذ عقود مع العديد من النساء الأخريات.
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
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