عصر العولمة

الهند: مجموعة نسائية تحارب مافيا الأخشاب

تجارة الأخشاب غير القانونية تعتبر من الأعمال التجارية الكبيرة في جهارخاند في شرق الهند. وقد تمت إزالة العديد من الغابات بشكل عشوائي، ولكن ليس في قرية جامونا تودو. تنظم الناشطة حملات ناجحة لحماية الغابات منذ عقود مع العديد من النساء الأخريات.