الهند: لصوص البلاستيك في دلهي

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يشكل التلوث الناجم عن البلاستيك مشكلة كبيرة في الهند. لذلك، تتجول مجموعة من الشباب الملثمين في الشوارع ويأخذون المنتجات البلاستيكية عنوة من المارة، بهدف لفت الانتباه إلى المشكلة، لكنهم يقابلون بالمقاومة من السكان.
آلية جديدة للتعويض تسمح للشركات بأن تطلق على نفسها اسم "محايدة من البلاستيك"، حتى وإن كانت تستمر فى استخدامه..فما هى هذه الصناعة التى أصبحت متنامية مؤخرا بشكل كبير؟
أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.
ماذا يحدث للقمامة التي نقوم بفرز، وهل تستفيد البيئة منها حقا في إعادة التصنيع؟ هذا الموضوع تتناوله مسرحية Waste للمخرجة الرومانية جيانينا كاربوناريو، لتكشف عن اشياء مخفية تقوم بها دول أوروبية على حساب الدول الفقيرة.
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