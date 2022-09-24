العولمة 3000

الهند: لصوص البلاستيك في دلهي

يشكل التلوث الناجم عن البلاستيك مشكلة كبيرة في الهند. لذلك، تتجول مجموعة من الشباب الملثمين في الشوارع ويأخذون المنتجات البلاستيكية عنوة من المارة، بهدف لفت الانتباه إلى المشكلة، لكنهم يقابلون بالمقاومة من السكان.