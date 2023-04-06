 الهند: كيف تتوفر بيانات الذكاء الاصطناعي؟ | العولمة 3000 | DW | 08.04.2023

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العولمة 3000

الهند: كيف تتوفر بيانات الذكاء الاصطناعي؟

يعمل آلاف الأشخاص في البلدان منخفضة الأجور على تحسين عمل الذكاء الاصطناعي. في عمل يدوي مضني يقومون بتزويد أجهزة الكمبيوتر بالبيانات. مشروع في الهند ينفذ هذه المهام للأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف: العلاج وفرص العمل.

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