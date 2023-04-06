الهند: كيف تتوفر بيانات الذكاء الاصطناعي؟

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يعمل آلاف الأشخاص في البلدان منخفضة الأجور على تحسين عمل الذكاء الاصطناعي. في عمل يدوي مضني يقومون بتزويد أجهزة الكمبيوتر بالبيانات. مشروع في الهند ينفذ هذه المهام للأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف: العلاج وفرص العمل.
فيما تستعد عدة شركات كبرى لإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في برامجها في غضون أشهر قليلة، تزداد التكهنات بخصوص التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال مع تضرر مئات الملايين من الوظائف.
الذكاء الاصطناعي هو حديث العالم، خصوصا تطبيقات الدردشة القادرة على التجاوب معك. لكن ألا تمثل خطرا كبيرا، خصوصا وأن شخصيات معروفة من سيليكون فالي طالبت بوقف كل برامج التطوير لستة أشهر على الأقل؟
يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.
"شات جي بي تي" ChatGPT هو حديث العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن هل يمكن التعويل عليه كمصدر موثوق للمعلومات التي تخصّ صحتنا؟
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