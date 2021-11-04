الهند: كورونا والاحتفالات الدينية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قبل سنة أدت الاحتفالات الدينية في الهند إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم التزام المتدينين بالقواعد الصحية فانتقلت العدوى فيما بينهم. لكن هذه السنة قررت السلطات الهندية فرض رقابة صارمة على هذه الاحتفالات.
التأمل رياضة روحية ولها فوائد صحية جسدية وذهنية كثيرة إذا أحسن تطبيقها، وانتشرت عدة طرق للتأمل في مختلف أنحاء العالم لفوائدها الكثيرة. تعرف على بعض هذه الطقوس وكيفية أدائها واختر ما تناسبك.
في ظل الزيادة الخطيرة في انتقال العدوى بمتحوّرة "دلتا"، بعض دول العالم تعتمد اجراءات إغلاق وتدابيراحترازية جديدة، بينما يزداد الوضع سوءاً في البلدان الأكثر ضررا. رغم ذلك، دول أوروبية تواصل تخفيف القيود وألمانيا "قلقة".
تشهد معدلات الوفيات جراء كورونا ارتفاعا كبيرا في الهند، فيما يتحمل عمال محارق الجثث عبئا كبيرا ومخاطر صحية قد تؤدي إلى العدوى خلال حرق الجثث، لكنهم مجبرون على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف.
مرض جديد بدأ يتفشى في الهند مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت المستشفيات ترصد إصابة حالات كورونا باسوداد في البشرة وألم في الصدر وسعال مصحوب بالدم، وهي أعراض مرض "الفطر الأسود".
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول