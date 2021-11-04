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الهند: كورونا والاحتفالات الدينية

قبل سنة أدت الاحتفالات الدينية في الهند إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم التزام المتدينين بالقواعد الصحية فانتقلت العدوى فيما بينهم. لكن هذه السنة قررت السلطات الهندية فرض رقابة صارمة على هذه الاحتفالات.