 الهند: كاميرات مراقبة في المدارس | مراسلون حول العالم | DW | 16.01.2023

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مراسلون حول العالم

الهند: كاميرات مراقبة في المدارس

بدأت الهند بنصب كاميرات مراقبة في المدارس الحكومية وذلك لأسباب أمنية. إلا أن التلاميذ وأولياء الأمور يعارضون هذه الخطوة.

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