الهند: كاميرات مراقبة في المدارس

نكاية بالهند وتشفي بـ"الإمبريالية".. احتفاء في باكستان بعودة طالبان

أُحتفي في باكستان على مختلف المستويات بسقوط كابل بيد طالبان، التي لها امتدادا تاريخيا ودينيا وسياسيا مع باكستان. موقف الأحزاب والجماعات الدينية كان متوقعا، لكن ما لفت الانتباه هو احتفاء أحزاب وشخصيات يسارية وليبرالية.