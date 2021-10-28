الهند: كاميرات مراقبة في المدارس

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بدأت الهند بنصب كاميرات مراقبة في المدارس الحكومية وذلك لأسباب أمنية. إلا أن التلاميذ وأولياء الأمور يعارضون هذه الخطوة.
أزمة جديدة بين الهند وبين دول إسلامية على خلفية تصريحات تخصّ نبي الإسلام. وتحاول حكومة ناريندرا مودي تخفيف التأجيج، لكن الغضب في الشارع وعلى مواقع التواصل يهدّد بتوتر خطير ربما لن تقف تداعياته عند أيّ طرف.
قررت مدينة نيودلهي، عاصمة الهند، فرض إغلاق واسع النطاق لمدة أسبوع يشمل المدارس والدوائر الحكومية، والسبب ليس فيروس كورونا. فما الذي دفع المسؤولين الهنود لهذه الخطوة القاسية؟
على وقع التصفيق اعتذر رأس الكنيسة الكاثوليكية عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا "من خلال نظام المدارس الداخلية الإجبارية، وعن تعرّض الأطفال إلى اعتداءات جسدية ولفظية ونفسية وروحية".
أُحتفي في باكستان على مختلف المستويات بسقوط كابل بيد طالبان، التي لها امتدادا تاريخيا ودينيا وسياسيا مع باكستان. موقف الأحزاب والجماعات الدينية كان متوقعا، لكن ما لفت الانتباه هو احتفاء أحزاب وشخصيات يسارية وليبرالية.
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