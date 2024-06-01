الهند - قوة عظمى صاعدة بجيل شاب؟

يبلغ متوسط عمر سكان الهند 28 عامًا، وهو عمر منخفض في المعايير العالمية، وخاصةً بالمقارنة مع الدول الصناعية الغربية. فكيف يعيش الشباب الهنود الذين سيبلغون 28 عامًا بالضبط في عام 2024 تجربة بلادهم؟ الهند بلد يُطلق عليه غالباً أكبر ديمقراطية في العالم، لكن تنامي القومية الهندوسية في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي يؤدي إلى القمع وجزئيا إلى العنف ضد المسلمين. بلد تفوق على الصين من حيث النمو الاقتصادي في عام 2023 ويريد أن يصبح أحد أهم اللاعبين العالميين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. لكنه بلد التناقضات: فبالإضافة إلى الشركات الناشئة الصاعدة التي تخترع أشياء رائدة، تشير التقديرات إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص في الهند لا يعرف القراءة أو الكتابة. ولا يكاد يوجد بلد آخر تتسع فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى هذا الحد الكبير، حيث يتواجد الجوع والرفاهية بالقرب من بعضهما بعضا. وفي الوقت نفسه لا يزال النظام الطبقي الذي تم إلغاؤه رسميا يحدد فرص التقدم. يرافق الفيلم الوثائقي هنودا في عمر 28 عاماً يعيشون في ظروف سيئة في الريف أو يعملون في إحدى الشركات الناشئة العديدة في المدن الكبرى. وهم ينتمون إلى طبقة الداليت، أي طبقة المنبوذين الذين لا يزالون مهمشين في الهند حتى يومنا هذا، وغالباً ما يعملون فقط في وظائف لا يرغب أحد في القيام بها. يصور الفيلم الهندوس والمسلمين، وامرأة أمية تكافح من أجل مستقبل أطفالها، ورجل أعمال يعيش حياة الرفاهية. فما هي أحلامهم وما الذي يمنعهم من تحقيقها؟ وهل سيستفيدون جميعاً من الهند، القوة العظمى الجديدة؟ ستُجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في الهند في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2024. فهل سيستمر ناريندرا مودي وحزبه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في قيادة البلاد؟