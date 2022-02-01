الهند .. قانون جديد يغدي الهجمات على المسيحيين

الدين.. هل يساعد في تحقيق التنمية في إفريقيا أم يعيقها؟

تعد الدول الإفريقية من أكثر البلدان تدينا لكنها في الوقت بلدان غير متقدمة. فهل يمكن أن يكون الدين المشكلة الأساسية أم أن التفسير الخاطئ للأديان يعيق التقدم والتنمية في إفريقيا؟ أم أن الدين يمكن أن يكون محفزا للتغيير؟