الهند .. قانون جديد يغدي الهجمات على المسيحيين

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تستعد الهند للمصادقة على قانون لمنع تغيير الديانة وهو ما يشجع الجماعات الهندوسية اليمينية على شن هجمات على الكنائس المسيحية. يقول منتقدو القانون إن تلك الجماعات تسيء استخدام القوانين لدفع أجندتها الخاصة.
تعد الدول الإفريقية من أكثر البلدان تدينا لكنها في الوقت بلدان غير متقدمة. فهل يمكن أن يكون الدين المشكلة الأساسية أم أن التفسير الخاطئ للأديان يعيق التقدم والتنمية في إفريقيا؟ أم أن الدين يمكن أن يكون محفزا للتغيير؟
تشهد معدلات الوفيات جراء كورونا ارتفاعا كبيرا في الهند، فيما يتحمل عمال محارق الجثث عبئا كبيرا ومخاطر صحية قد تؤدي إلى العدوى خلال حرق الجثث، لكنهم مجبرون على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف.
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