 الهند .. قانون جديد يغدي الهجمات على المسيحيين | DW الأخبار | DW | 02.02.2022

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الهند .. قانون جديد يغدي الهجمات على المسيحيين

تستعد الهند للمصادقة على قانون لمنع تغيير الديانة وهو ما يشجع الجماعات الهندوسية اليمينية على شن هجمات على الكنائس المسيحية. يقول منتقدو القانون إن تلك الجماعات تسيء استخدام القوانين لدفع أجندتها الخاصة.

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