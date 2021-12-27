

كل 12 ثانية يتم إجهاض جنين أنثى في الهند، وكل 22 دقيقة تتعرض امرأة للاغتصاب. العلاقة بين هذه الإحصائيات مخيفة وملفتة للنظر في ذات الوقت. خلال العقدين الماضيين زاد عدد الفحوصات غير القانونية بالأمواج فوق الصوتية للتعرف على الأجنة الإناث وإجهاضهن.





تنتشر ما تسمى بالقرى العقيمة في جميع أنحاء البلاد. في هذه القرى لم تولد أية فتاة خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية. أكبر ديموقراطية في العالم تقف على حافة الانهيار. وفقاً للتوقعات سيكون هناك حوالي 32 مليون رجل عازب بحلول عام 2025. تزايد العنف ضد المرأة أمر متوقع.







المخرجة راما راو نجحت في تقديم صورة هادئة وحميمية للغاية عن هذه الأحوال التي لا يمكن التصدي لها ووقفها. وثائقي "الهند - فرصة للفتيات؟" يعرض جهود القابلة نيلام بالا التي تشجع النساء بقوة على ولادة الفتيات أيضاً، ضد الأزواج وضد الحموات وضد التقاليد والأعراف الاجتماعية.





في "قرية الرجال" التي لم تولد فيها أية طفلة منذ ثلاثين سنة يبدو واضحاً أن المجتمع بدون نساء لا مستقبل له. إنهم أسرى تقاليدهم الخاصة. في "قرية شجرة الابنة" توجد منذ مدة ممارسة فريدة لحل المشكلة: في كل مرة تولد فيها فتاة صغيرة تتم زراعة شجرة. الشجرة تنمو والطفلة أيضاً، وثمار الشجرة تستخدم لتمويل التعليم وتحقيق الاستقلال المالي للنساء.





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