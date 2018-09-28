الهند ـ متشددون هندوس يمنعون نساء في سن الحيض من دخول المعبد

أصبح معبد ساباريمالا في ولاية كيرالا بجنوب الهند مصدر توتر منذ قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن منع النساء في سن الحيض من دخوله يعد انتهاكا لحرية العبادة. فقد هددت جماعات هندوسية متشددة بانتحار جماعي لمنع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين (10 و 50عاماً) من الدخول، وذلك في معركة ثقافية بين المحكمة العليا وجماعات تقليدية لا تزال تحظى بنفوذ في الهند.

وقالت الشرطة، اليوم الأربعاء (17 أكتوبر / تشرين الأول)، إنها نشرت نحو 500 من عناصرها، بينهم مئة امرأة، عند (نيلاكال) وهي بوابة المعبد التي تبعد نحو 18 كيلومترا من الموقع الذي يشهد الكثير من الاحتجاجات. وكانت الجماعات الهندوسية المحافظة قد خرجت لمنع النساء في سن الحيض من الدخول مبررة ذلك بأنه أمر مطلوب لاسترضاء كبير آلهة المعبد (أيابان).

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي (إن.دي.تي.في) الإخبارية أن مجموعات من المحتجين وأفراد من جماعات هندوسية متشددة أوقفت متعبدات وصحفيات وأجبرتهن على العودة من المخيم الرئيسي للمعبد ، والذي يصعد منه الزوار إلى المعبد.

وأفادت الشبكة التليفزيونية المذكورة بأن الشرطة رافقت أسرة تضم امرأة وأطفالا لمسافة ما ، لكن الأسرة قررت العودة بعد أن تتبعها متظاهرون عدوانيون، وألقوا عليها ما يؤذيها.



من جانبه أكد مانوج ابراهام المفتش العام للشرطة بأنه "لن يُسمح لأحد بمنع أحد. سنبذل كل ما بوسعنا لفرض القانون... لن يُسمح لأحد بتطبيق القانون بيديه". لكن بعض النساء مُنعن من الوصول إلى المعبد اليوم. ومنع محتجون امرأة سافرت وحدها إلى ساباريمالا عند محطة الحافلات القريبة من البوابة.

وفرقت الشرطة الليلة الماضية مئات المحتجين من موقع في نيلاكال وقالت إنها لن تسمح لأي محتجين آخرين بالتجمع قرب المعبد. واعتقلت الشرطة ستة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة اعتقلوا بسبب صلتهم بهجوم على امرأة وزوجها من ولاية تاميل نادو المجاورة.

س.م/ع.ج.م (رويترز، دب ا)