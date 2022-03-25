الهند ـ أطباء يبادرون إلى مساعدة الأرياف

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تعاني الهند من نقص الطواقم الصحية في الأرياف، وهذه مشكلة اتضحت أكثر أثناء الجائحة. والآن انطلقت مبادرة تساعد على معالجة النقص الطبي في أرياف الهند.
تواجه ألمانيا نقصا في أدوية أساسية مثل مضادات الحمى. ويمثل هذا الأمر مشكلة، لاسيما مع إصابات كورونا الجديدة التي يواكبها ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، فلماذا تعاني ألمانيا من هذا النقص؟
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.
تشكل لقاحات مرنا أو "الرنا المرسال" أملاً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا. إلّا أنّ إمكانات تكنولوجيا مرنا تتجاوز ذلك بكثير. فمبدأها في التأثير يفتح الأبواب أمام طرق علاج جديدة في الطب.
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