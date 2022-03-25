الهند ـ أطباء يبادرون إلى مساعدة الأرياف

ألمانيا- نقص حاد في بعض الأدوية الضرورية، فما السبب؟

تواجه ألمانيا نقصا في أدوية أساسية مثل مضادات الحمى. ويمثل هذا الأمر مشكلة، لاسيما مع إصابات كورونا الجديدة التي يواكبها ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، فلماذا تعاني ألمانيا من هذا النقص؟