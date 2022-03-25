 الهند ـ أطباء يبادرون إلى مساعدة الأرياف | DW الأخبار | DW | 04.08.2022

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الهند ـ أطباء يبادرون إلى مساعدة الأرياف

تعاني الهند من نقص الطواقم الصحية في الأرياف، وهذه مشكلة اتضحت أكثر أثناء الجائحة. والآن انطلقت مبادرة تساعد على معالجة النقص الطبي في أرياف الهند.

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