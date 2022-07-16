الهند: ريادة النقل الكهربائي

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تسير الهند على طريق تعزيز النقل الرفيق بالبيئة، وتُحدث بذلك طفرة في صناعة السيارات. اِلتقينا مهندسةً شابة، وهي جزء من صناعة السيارات الهندية الجديدة.
من الولايات المتحدة الأمريكية حتى قرية ثولاسيندرابورام الهندية، احتفالات مثيرة بفوز كامالا هاريس بتولي منصب نائب الرئيس الأمريكي. مواقع التواصل أشعلتها تغريدة كامالا العفوية وهي تهنئ جو بايدن.
استقبل العالم العام الجديد في ظلّ قيود للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص كانوا متشوّقين لوداع العام 2020 الذي سيطرت عليه الجائحة.
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