 الهند: ريادة النقل الكهربائي | مراسلون حول العالم | DW | 23.07.2022

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مراسلون حول العالم

الهند: ريادة النقل الكهربائي

تسير الهند على طريق تعزيز النقل الرفيق بالبيئة، وتُحدث بذلك طفرة في صناعة السيارات. اِلتقينا مهندسةً شابة، وهي جزء من صناعة السيارات الهندية الجديدة.

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