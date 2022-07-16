الهند: ريادة النقل الكهربائي

العالم يستقبل العام الجديد في صمت متمنياً نهاية وباء كورونا

استقبل العالم العام الجديد في ظلّ قيود للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص كانوا متشوّقين لوداع العام 2020 الذي سيطرت عليه الجائحة.