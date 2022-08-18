الهند: حياة جديدة للبطاريات المستخدمة

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شركة " نونام" الألمانية الهندية الناشئة تمنح بطاريات السيارات الكهربائية حياة أخرى، وذلك باستخدامها في عربات الريكشا وآلات الخياطة وإنارة الشوارع في الهند.
في مقابلة حصرية مع DW، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن سياسة برلين تجاه كييف، مؤكدة أن ألمانيا ستقدم لها المزيد من الدعم، كما تطرقت إلى مسألة "تبعية" ألمانيا لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة.
يعمل الجيش الأمريكي على خفض عدد قواته وأنظمة الأسلحة المتقدمة في الشرق الأوسط بسبب تركيزه على التهديدات من روسيا والصين، حسب تقارير صحفية. واشنطن أكدت سحبت أنظمة مضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية.
ترك النفط بصمات واضحة على القرن العشرين. بيد أنه من المقرر أن تغير الكهرباء الرخيصة المولدة من الطاقة الشمسية إمدادات الطاقة العالمية بشكل جذري. وهذا التحول بدأ، لكن ما تزال هناك بعض العوائق. فما هي؟
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