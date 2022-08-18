 الهند: حياة جديدة للبطاريات المستخدمة | عالم السرعة | DW | 25.08.2022

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عالم السرعة

الهند: حياة جديدة للبطاريات المستخدمة

شركة " نونام" الألمانية الهندية الناشئة تمنح بطاريات السيارات الكهربائية حياة أخرى، وذلك باستخدامها في عربات الريكشا وآلات الخياطة وإنارة الشوارع في الهند.

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