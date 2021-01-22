 الهند تُسلّم المغرب مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.01.2021

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الهند تُسلّم المغرب مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا

بعد طول انتظار، تسلّم المغرب مليوني جرعة لقاح أسترازينيكا من معهد مصل الهند. وكانت الرباط قد طلبت حوالي 65 مليون جرعة من شركتي أسترازينيكا وكذلك سينوفارم الصينية.

عينات من لقاح أسترازينيكا

عينات من لقاح أسترازينيكا

تَسلّم المغرب اليوم الجمعة (22 يناير/ كانون الأول 2021) مليوني جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 من الهند ليصبح بذلك أول بلد أفريقي يحصل على شحنة كبيرة بما يكفي لبدء برنامج تحصين على مستوى البلاد، وثاني بلد إفريقي يتحصل على اللقاح إجمالا بعد مصر.

ووصلت شحنة اللقاح، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من الهند التي بدأت هذا الأسبوع في تصدير اللقاح لدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وتلقت الدول المتقدمة حتى الآن الأغلبية العظمى من الجرعات المنتجة من ثلاثة لقاحات حظيت بموافقة واسعة النطاق منها لقاح أسترازينيكا، غير أن هذا الأخير لم يتم الترخيص له بعد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس هذا الأسبوع عدم التكافؤ بين الدول الفقيرة والغنية في الوصول إلى اللقاحات بأنه "فشل أخلاقي كارثي".

مختارات

مفتاح وضع حد لجائحة كورونا هو تحقيق مناعة القطيع عن طريق تطعيم حوالي 70 بالمائة من البشر. ورغم وجود العديد من اللقاحات في العالم، فإن الطريق إلى إنتاج كميات ضخمة من اللقاح درب مملوء بالمصاعب والمطبات.

وصل عدد من تلقوا اللقاح في ألمانيا منذ انطلاق العملية أكثر من مليون شخص في ظرف 22 يوما، لكن الرقم يبقى ضعيفا مقارنة بعدد سكان البلد، في وقت بدأت فيه الهند حملتها الخاصة بالتطعيم.

فيما تسابق الكثير من الدول الزمن لتأمين حصتها من لقاحات كورونا، أعلن المغرب عن إطلاق حملة تلقيح "مكثفة" في الأسابيع المقبلة. فهل يكون المغرب من أوائل الدول في تطعيم مواطنيه ضد الوباء؟ وما هي التحديات؟

وقالت الرباط إنها تقدمت بطلبات للحصول على 65 مليون جرعة منها 25 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا أبرمت بشأنها اتفاقيتين مع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وشركة آر-فارم الروسية بينما طلبت العدد المتبقي من شركة سينوفارم الصينية.

ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان بدءا بالعاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسجل المغرب حتى اليوم الجمعة أكثر من 436 ألف حالة إصابة بكوفيد-19، منها حوالي 8 آلاف حالة وفاة.

ورغم استلام مصر 50 ألف جرعة من حليفتها الإمارات في ديسمبر/كانون الأول فلم يستلم أي بلد أفريقي إمدادات كافية قبل اليوم لبدء حملة تطعيم جماعية.

وبدأت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، في تصدير لقاح أسترازينيكا لدول مجاورة يوم الأربعاء.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن المعهد سيرسل شحنات من اللقاح إلى المغرب والبرازيل اليوم الجمعة.

ويتطلب التحصين بلقاح أسترازينيكا الحصول على جرعتين، ما يعني أنه سيتيح تطعيم مليون مغربي بالجرعات التي تم استلامها اليوم، لكن بخلاف لقاحات أخرى فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية.

إ.ع/ع.ش (رويترز)

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الهند تبدأ أكبر حملة تطعيم في العالم ضد فيروس كورونا

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