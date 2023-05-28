 الهند تواجه مشكلة توزيع الطاقة الشمسية | المستقبل الآن | DW | 04.06.2023

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المستقبل الآن

الهند تواجه مشكلة توزيع الطاقة الشمسية

منشأة الطاقة الشمسية في بهادلا الهندية هي الأكبر من نوعها في العالم، وتعبّر عن برنامج البنى التحتية الطموح في الهند. لكن خطوط الشبكات القديمة تتسبب في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

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