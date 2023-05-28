الهند تواجه مشكلة توزيع الطاقة الشمسية

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منشأة الطاقة الشمسية في بهادلا الهندية هي الأكبر من نوعها في العالم، وتعبّر عن برنامج البنى التحتية الطموح في الهند.
لكن خطوط الشبكات القديمة تتسبب في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.
قامت مناورات "السيف المتحد" الصينية على محاكاة استهداف مطارات وتدمير البنية التحتية لتايوان. ويقول خبراء إن هذه المناورات التي جاءت ردا على لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي برئيسة تايوان، تزيد من خطر التصعيد العسكري.
كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى مخاطر الاعتماد الكبير في ألمانيا على الغاز الروسي. وفي ظل أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا عموما، شرعت ألمانيا في البحث عن بدائل بما في ذلك الطاقة الشمسية. فهل يعود هذا القطاع إلى الازدهار؟
تعهدت دول مجموعة السبع بجمع 600 مليار لتمويل برنامج عالمي للبني التحتية في البلدان النامية، منها 200 مليار تعهدت بها أمريكا. ويأتي المشروع كذلك لمواجهة التمدد الصيني وبناء بديل مستدام لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
قالت شركة مايكروسوفت إن عطلاً أصاب شبكة البنية التحتية ما تسبب في تعطيل عمل عدد من الخدمات والتطبيقات الحيوية المهمة مثل اوفيس 365 و تطبيق تيمز للمحادثات وتقول الشركة إن تعديلاً ما في بنية الشبكة ربما يكون سبب المشكلة.
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