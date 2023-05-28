الهند تواجه مشكلة توزيع الطاقة الشمسية

أزمة الطاقة تعيد الاهتمام بصناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا

كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى مخاطر الاعتماد الكبير في ألمانيا على الغاز الروسي. وفي ظل أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا عموما، شرعت ألمانيا في البحث عن بدائل بما في ذلك الطاقة الشمسية. فهل يعود هذا القطاع إلى الازدهار؟