 الهند: تلميذات أفغانيات في المنفى | مراسلون حول العالم | DW | 20.03.2023

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مراسلون حول العالم

الهند: تلميذات أفغانيات في المنفى

فرت فاطمة فارغاند من أفغانستان رفقة أسرتها، وهي الآن إحدى تلميذات الصف الثاني عشر في مدرسة سيد جمال الدين الثانوية في قلب دلهي. لا أحد هنا يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، بخلاف صديقاتها في وطنها الأم. لذا، هي تدرك حجم معاناتهم الكبيرة.

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