الهند: تلميذات أفغانيات في المنفى

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فرت فاطمة فارغاند من أفغانستان رفقة أسرتها، وهي الآن إحدى تلميذات الصف الثاني عشر في مدرسة سيد جمال الدين الثانوية في قلب دلهي. لا أحد هنا يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، بخلاف صديقاتها في وطنها الأم. لذا، هي تدرك حجم معاناتهم الكبيرة.
خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.
قالت الأمم المتحدة إن أمينة محمد، نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية نقلت إلى مسؤولي طالبان قلقها بشأن انتهاكات حقوق المرأة في أفغانستان، وذلك خلال زيارة نادرة لقندهار، معقل الحركة المتشددة في جنوب البلاد.
وكأنّ ويلات الحرب لا تكفي، ليأتي الزلزال بكل هذا الدمار والضحايا. وهو الأمر الذي يثقل كاهل المرأة أكثر فأكثر ويزيد الأعباء عليها في شمال غرب سوريا، لاسيما وأن النقص هناك يشمل كل شيء، بما في ذلك الأدوية والرعاية الطبية.
أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.
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