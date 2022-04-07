الهند: تطعيم ببخاخ الأنف

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تستعد الهند لطرح لقاح ضد كورونا يؤخذ بواسطة بخاخ الأنف الذي من شأنه أن يحل مكان الطريقة التقليدية في التطعيم بالحقن.
تلعب بخاخات الأنف دورا مهما في ترطيب الأنف من الداخل والمساعدة على التنفس. وفي حال كنت مصابا بالأنفلونزا أو كورونا، أو حتى نزلة برد عادية فإن بخاخة الأنف تلعب دورا رئيسيا في العلاج. نصائح من أجل تجنب الإدمان عليها.
التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف: يعاني الكثيرون هذه الأيام من الزكام. معدلات المرض مرتفعة نسبياً. يشعر البعض أن الأمر لم يكن بهذا السوء منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟
لم ينته العالم بعد من صراعه مع كورونا، وها هي تقارير تتحدث عن أمراض فيروسية أخرى مقلقة. في الهند، فيروس يطلق عليه اسم "إنفلونزا الطماطم" يشبه كورونا ويصيب الأطفال يشهد انتشارا مقلقا. فما هي "إنفلونزا الطماطم"؟
مع تخفف قيود كورونا، يسعى أرباب العمل لإعادة موظفيهم إلى مكاتبهم، للاستفادة من مزايا التواصل الشخصي، التى لا ترتبط بالإنتاجية فقط. لكن هل ينجحون فى إقناع الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم وميزات ذلك؟
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