 الهند: تطعيم ببخاخ الأنف | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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الهند: تطعيم ببخاخ الأنف

تستعد الهند لطرح لقاح ضد كورونا يؤخذ بواسطة بخاخ الأنف الذي من شأنه أن يحل مكان الطريقة التقليدية في التطعيم بالحقن.

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