الهند: تطعيم ببخاخ الأنف

نصائح من أجل تجنب الإدمان على رذاذ بخاخة الأنف

تلعب بخاخات الأنف دورا مهما في ترطيب الأنف من الداخل والمساعدة على التنفس. وفي حال كنت مصابا بالأنفلونزا أو كورونا، أو حتى نزلة برد عادية فإن بخاخة الأنف تلعب دورا رئيسيا في العلاج. نصائح من أجل تجنب الإدمان عليها.