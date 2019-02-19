 الهند تشن هجمات على كشمير الباكستانية والأخيرة تندد | أخبار | DW | 26.02.2019

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أخبار

الهند تشن هجمات على كشمير الباكستانية والأخيرة تندد

أعلنت الهند أنها قتلت "عددا كبيرا جدا" من المسلحين في "ضربة وقائية" على معسكر تدريب تابع لجماعة "جيش محمد" الإسلامية المتشددة في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، وباكستان تندد وتقول إنها تحتفظ بحق الرد.

Indien Angriff auf Luftwaffenstützpunkt in Punjab (Reuters/Ani)

عبرت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الهندية، خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها، وأسقطت متفجرات في الأراضي الخاضعة للإدارة الباكستانية، وذلك بحسب ما أكدته الدولتان اليوم الثلاثاء (26 شباط / فبراير 2019). وقالت الهند إن غاراتها أسفرت عن مقتل عدد كبير من "الإرهابيين". ومن المتوقع أن يؤدي الإجراء إلى تصعيد التوترات الإقليمية، بعد أيام فقط من مقتل 40 هنديا من أفراد الشرطة شبه العسكرية، في هجوم بسيارة مفخخة في كشمير الهندية.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي كيشاف جوكهالي الثلاثاء إن معلومات استخباراتية موثوق بها تفيد بأن جماعة جيش محمد المتشددة تعتزم شن مزيد من الهجمات الانتحارية في الهند، أدت لشن ضربة استباقية في كشمير. وأوضح أنه خلال هذه العملية التي نفذت اليوم، "تم القضاء على مجموعة كبيرة من الإرهابيين، والمدربين، كبار قادة الجماعات الجهادية التابعين لجيش محمد الذين كانوا يتم تدريبهم من أجل القيام بعمل فدائي". وقالت الخارجية الهندية إن الإجراء الذي تم اتخاذه" غير عسكري" و" يهدف بصورة خاصة استهداف معسكر جيش محمد" الذي تم اختياره لتجنب وقوع خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين.

مختارات

قُتل مسلحون مجهولون الصحفي شوجات بخاري، رئيس تحرير صحيفة "ريزينغ كشمير" والمراسل الحر السابق لمؤسسة دويتشه فيله الألمانية، عندما كان خارجاً من مكتبه في مدينة سريناجار الكشميرية. (15.06.2018)

ويشار إلى أن كشمير تنقسم إلى منطقتين، تخضع إحداهما للإدارة الهندية والأخرى للإدارة الباكستانية. وقد خاضت الجارتان النوويتان الواقعتان في جنوب آسيا، حربين بسبب نزاعهما على المنطقة. وكانت جماعة "جيش محمد" قد أعلنت مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة بمنطقة بولواما في 14 من شباط / فبراير الجاري، في كشمير الهندية. وأوضح جوكهالي أن ثمة خسائر فادحة وقعت في المعسكر، كما تم تدمير بنيته التحتية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، إن الطائرات المقاتلة الباكستانية طاردت "المتسللين" لإخراجهم من مجالها الجوي، قبل الفجر. وأضاف غفور "في ظل الانسحاب القسري السريع، أفرغت الطائرات حمولتها في منطقة مفتوحة، دون أن تتضرر البنية التحتية، ودون وقوع أي إصابات".

فيما ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن الهند "انتهكت خط السيطرة" ، مشيرا إلى الحدود الفعلية التي تقسم الإقليم المتنازع عليه بين البلدين. وأضاف قرشي عقب جلسة تشاورية في وزارته مع كبار المسؤولين "تحتفظ باكستان بحق الدفاع عن النفس ورد الفعل المناسب". وقال قرشي إن رئيس الوزراء عمران خان دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع.

وتواجه الحكومة الهندية ضغط الرأي العام لاتخاذ تدابير انتقامية بعد التفجير الانتحاري في كشمير الهندية أودى بحياة أكثر من أربعين عسكريا من أفراد القوات الخاصة. وتتّهم الهند السلطات الباكستانية بأنّها تدعم سرّاً تسلّل ناشطين ومسلّحين إسلاميين وانفصاليين إلى أراضيها، الأمر الذي تنفيه إسلام أباد باستمرار.

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Kaschmir Muslimische Frauen während des Miraj-Ul-Alam-Festes (picture-alliance/NurPhoto/Y. Nazir)

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    بمناسبة أحد الاحتفالات الدينية للمسلمين في كشمير، يقوم أحد الأئمة بعرض شعرة مقدسة يُعتقد أنها من لحية النبي محمد. ويظهر في الصورة آلاف النساء في مدينة سريناغار بكشمير.

  • Racka sheep are seen during celebrations for the start of the new grazing season in the Great Hungarian Plain in Hortobagy ICYMI (Reuters/L. Balogh)

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    أغنام الراكا في بدء موسم الرعي بهنغاريا. تبدأ الاحتفالات ببدء موسم رعي جديد من قبل السكان المحليين من خلال إطلاق الأغنام إلى المراعي بعد ظهور الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة. ويشتهر هذا النوع من الأغنام بنمو قرونها بشكل مخروطي، ويصل طولها أحيانا إلى 61 سنتيمتراً.

  • A man driving a vintage car reacts as he passes by crabs crossing a highway on their way to spawn in the sea in Playa Giron, Cuba ICYMI (Reuters/A. Meneghini )

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    من المناظر الجميلة التي تحدث في هذا الوقت من السنة غزو ملايين السرطانات البحرية لخليج الخنازير في كوبا. في الصورة أحد السائقين يقود سيارته القديمة بمحاذاة هذه الكائنات ويلوح لها بيده. تسير السرطانات بألوانها المختلفة الحمراء والسوداء والصفراء مسافات طويلة من أجل الوصول إلى الخليج على الساحل الجنوبي لكوبا، وذلك من أجل وضع البيض والتفريخ.

  • A man views the exhibit Infinity Mirrored Room - The Souls of a Million Light Years Away by Japanese artist Yayoi Kusama at the Hirshhorn Museum in Washington ICYMI (Reuters/J. Roberts)

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    رجل ينظر إلى معرض بعنوان "Infinity Mirrored Room" في متحف "هيرشورن" بواشنطن. تريد الفنانة اليابانية يايوي كوساما أن تظهر هنا معنى اللانهائية أو البعد اللامتناهي من خلال عرض يدمج بين مرايا ومصابيح يفترض أنها ترمز إلى مليون سنة ضوئية.

  • People practice Taichi on a suspension bridge during an event at a tourist spot in Beijing (Reuters)

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    تعتمد رياضة التاي شي على أداء حركات باسترخاء وانسيابية مع تنظيم التنفس والفكر، وتهدف إلى السيطرة على الجسد. في الصورة يظهر عرض للتاي شي أمام السياح على جسر معلق في العاصمة الصينية بكين.

  • 120 meters primitive telpher in Turkey's Rize ICYMI (picture-alliance/AA/Fikret Delal)

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    صورة فريدة لنساء يقمن برحلة محفوفة بالمخاطر من أجل الوصول إلى منازلهن. يستخدم السكان في مرتفعات مدينة ريز التركية في منطقة البحر الأسود نظاماً بدائياً ولكنه مبتكر يعتمد على الحبال ونقالات تسير على ارتفاع مائة متر من أجل الوصول إلى مناطق سكنهم.

  • Palestinian beekeepers collect honey at a farm in Rafah in the southern Gaza Strip ICYMI (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

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    في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يقوم فلسطينيون بإقامة مناحل من أجل إنتاج العسل، الذي يباع فقط داخل قطاع غزة ولا يتم تصديره جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. وتعيش النحلة المنتجة للعسل في المتوسط خمسة أسابيع فقط، تنتج خلالها ما مقداره ملعقتين صغيرتين من العسل.

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    يتجمع آلاف الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافة "الغوثيك" كل سنة بالقرب من مقبرة في مدينة يوركشاير البريطانية، حيث يرقصون ويحتفلون، وذلك عبر تقليد يُطلق عليه "Whitby Goth Weekend".

  • Workers and wine growers light heaters early in the morning to protect vineyards from frost damage outside Chablis (Reuters/C. Hartmann)

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    عامل في كروم العنب بالقرب من مدينة شابلي الفرنسية يقوم بإشعال النيران في ساعات الصباح الباكر وذلك من أجل حماية كروم العنب من الصقيع. وخشي المزارعون من أن يؤثر الصقيع الذي رافق شهر نيسان/ أبريل على محاصيلهم. نادين بيرغهاوزين/ علاء جمعة


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مجموعة من الأخبار التي لم ترد في نشرات الأنباء العالمية، نقدمها لكم في هذه السلسلة المصورة (30.04.2017)  

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