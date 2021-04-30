 الهند تسجل رقما قياسيا لكورونا وألمانيا تقيم جسرا جويا بالمساعدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.05.2021

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الهند تسجل رقما قياسيا لكورونا وألمانيا تقيم جسرا جويا بالمساعدات

سجلت وزرارة الصحة الهندية أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما يبدأ الجيش الألماني جسراً جوياً لنقل المساعدات والأجهزة الطبية لمواجهة الموجة الأسوأ من كورونا هناك.

عاملون في القطاع الصحي بالهند - صورة بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2021

تعرض القطاع الصحي الهندي للضغط الشديد بالإضافة إلى نقص الأكسجين.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت (الأول من أيار/ مايو 2021) أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم. وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليوناً. وبلغ عدد الوفيات خلال الفترة ذاتها 3523 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفاً و853 شخصاً.

وفي هذا السياق يرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير، إذ إن عدد الفحوص ليس كافيا وأسباب الوفاة لا تُسجل بدقة. وكانت السلطات الهندية قد خففت القيود على معظم الأنشطة في بداية العام عندما انخفض عدد الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف في اليوم.

وسُمح باستمرار التجمعات الدينية الحاشدة لتجتذب ملايين الحجاج الهندوس وبالتجمعات السياسية حتى عندما بدأ عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد في أواخر آذار/ مارس الماضي. وفي نيسان/ أبريل الماضي وحده، سجلت في الهند حوالي سبعة ملايين إصابة جديدة. ومع ذلك، يبقى  معدل انتشار المرض  بالمقارنة مع عدد السكان منخفض نسبياً بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.

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كورونا: أسئلة مفتوحة حول النسخة الهندية المتحورة

في غضون ذلك ذكرت تقارير إعلامية هندية السبت أن 16 مصاباً بفيروس كورونا وممرضتين لقوا حتفهم جميعاً في حريق شب بمستشفى في ولاية غوجرات الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد.

وكان نحو خمسين مريضاً يُعالجون في المستشفى الذي يتألف من أربعة طوابق في باروش في بولاية غوجرات الغربية، عندما اندلع الحريق في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي وقد تم إخماد النيران.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصاً هم "16 مريضاً وممرضتان". وأوضح المسؤول أن "العناصر الأولى من التحقيق كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وكان حريق في إحدى ضواحي مدينة بومباي قد أدى في 23 نيسان/ أبريل إلى مقتل 13 مريضاً مصابين بفيروس كورونا. وبعد أيام لقي 22 شخصاً مصرعهم في حريق آخر في ولاية ماهاراشترا أيضاً. وقبل ذلك توفي 22 مصاباً بكورونا في مستشفى في الولاية نفسها بعدما قطعت إمدادات أجهزة التنفس بالأكسجين بسبب تسرب.

آثار حريق في وحدة لمعالجة المصابين بكورونا في إحدى المستشفيات الهندية - صورة بتاريخ 1 مايو/ أيار 2021

آثار حريق في وحدة لمعالجة المصابين بكورونا في إحدى المستشفيات الهندية

ويعاني نظام الرعاية الصحية في الهند من نقص في التمويل منذ فترة طويلة، بينما ادى انتشار وباء كوفيد-19 مؤخرا إلى نقص خطير في الأكسجين وألدوية وأسرة المستشفيات التي يموت أمامها مرضى في عدد من المناطق.

وفي إطار المساعدات الدولية لمواجهة وطأة الموجة الجديدة من الفيروس في الهند يبدأ سلاح الجو الألماني بدءا من اليوم السبت بنقل مساعدات طبية. وأعلنت وزارة الدفاع الخميس أنه سيتم في الأسبوع المقبل نقل جهاز معقد لإنتاج الأكسجين على متن طائرتي نقل من طراز إيه 400 إم.

وقالت الوزارة إنه لنصب الجهاز وتشغيله سيحتاج الأمر إلى نقل 16 جندياً من الخدمات الطبية إلى الموقع. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر نقل 120 جهاز تنفس إلى الهند في أول رحلة السبت بتكليف من وزارة الصحة الاتحادية.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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مأساة كورونا.. الغرب يهب لمساعدة الهند في مواجهة الوباء

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ما مدى خطورة "الطفرة المزدوجة" لفيروس كورونا في الهند؟

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الهند- أكثر من 200 ألف وفاة بكورونا و"النسخة الهندية" تنتشر عالمياً

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