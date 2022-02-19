 الهند: تدفع الثمن غالياً لقاء استخراج الفحم الرخيص | العولمة 3000 | DW | 05.03.2022

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العولمة 3000

الهند: تدفع الثمن غالياً لقاء استخراج الفحم الرخيص

رغم تغير المناخ، تواصل الهند اعتمادها على الفحم الرخيص للحصول على الطاقة، ما تسبب بتدمير مناطق بأكملها، وفقدان آلاف الناس في مناطق التعدين لمنازلهم وإصابتهم بالأمراض. مع ذلك، يتم توسيع مناجم الفحم بلا رحمة.

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Urheberrecht: DW Ort: Accra Zeit: Jan 2022 Beschreibung: Die Landwirte in Ghana können ihre Bevölkerung nicht versorgen, ihre Betriebe sind zu klein, europäische Subventionen sorgen für den Import von billigen Lebensmitteln nach Afrika. Die NGO Agrihouse Foundation will das ändern: Sie unterstützt Privathaushalte beim Anbau von Gemüse und Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Landwirtschaft, Ghana

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