الهند: تدفع الثمن غالياً لقاء استخراج الفحم الرخيص

كورونا ـ جائحة قاتلة بتأثيرات إيجابية لم تكن في الحسبان!

خلقت جائحة كورونا ما لم يكن في حسبان حتى أفلام الخيال العلمي، مدن فارغة، مطارات ومدارس مهجورة، تعليق حركة الطيران وحظر تنقل المسافرين، كما أغلقت المطاعم والمقاهي، في تجربة عالمية غير مسبوقة بتداعيات لم تكن كلها سلبية.