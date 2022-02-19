الهند: تدفع الثمن غالياً لقاء استخراج الفحم الرخيص

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رغم تغير المناخ، تواصل الهند اعتمادها على الفحم الرخيص للحصول على الطاقة، ما تسبب بتدمير مناطق بأكملها، وفقدان آلاف الناس في مناطق التعدين لمنازلهم وإصابتهم بالأمراض. مع ذلك، يتم توسيع مناجم الفحم بلا رحمة.
خلقت جائحة كورونا ما لم يكن في حسبان حتى أفلام الخيال العلمي، مدن فارغة، مطارات ومدارس مهجورة، تعليق حركة الطيران وحظر تنقل المسافرين، كما أغلقت المطاعم والمقاهي، في تجربة عالمية غير مسبوقة بتداعيات لم تكن كلها سلبية.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
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