الهند تخصص محصول القمح للسوق المحلية

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أعلنت الهند تجميد تصدير القمح لأنه بات يعتبر من السلع الثمينة. ماذا يعني هذا للمزارعين؟ إيرادات أقل؟ أم أن ارتفاع سعر القمح يمكن أن يعوض ذلك؟ تقرير من الهند.
في مؤتمر ضم 40 دولة أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن الاتصالات الدولية جارية لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة". واتهمت ألمانيا روسيا باستخدام المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، محذّرة من "تسونامي" مجاعة حقيقية.
تضاعفت الأسعار العالمية للقمح في الآونة الأخيرة. ولكن لا يرجع السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا فحسب، وإنما هناك أيضا عوامل أخرى مؤثرة .. فما هي؟
روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
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