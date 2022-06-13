 الهند تخصص محصول القمح للسوق المحلية | صنع في ألمانيا | DW | 29.06.2022

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صنع في ألمانيا

الهند تخصص محصول القمح للسوق المحلية

أعلنت الهند تجميد تصدير القمح لأنه بات يعتبر من السلع الثمينة. ماذا يعني هذا للمزارعين؟ إيرادات أقل؟ أم أن ارتفاع سعر القمح يمكن أن يعوض ذلك؟ تقرير من الهند.

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صنع في ألمانيا - أزمة الغذاء العالمية 29.06.2022

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