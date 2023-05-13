الهند: الى أين بكبار السن؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أكثر من مائة مليون شخص في الهند تزيد أعمارهم عن ستين عاما. وبسبب تلاشي الهياكل الأسرية التقليدية تزداد الحاجة إلى دور خاصة بالمسنين. ومن لديه المال يمكنه قضاء شيخوخته بكرامة، لكن الغالبية العظمى ليس لديها مدخرات؟
توفي سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بالسلالة الكولومبية من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم كاملة. فما تفسير ذلك؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول