 الهند: الى أين بكبار السن؟ | العولمة 3000 | DW | 27.05.2023

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العولمة 3000

الهند: الى أين بكبار السن؟

أكثر من مائة مليون شخص في الهند تزيد أعمارهم عن ستين عاما. وبسبب تلاشي الهياكل الأسرية التقليدية تزداد الحاجة إلى دور خاصة بالمسنين. ومن لديه المال يمكنه قضاء شيخوخته بكرامة، لكن الغالبية العظمى ليس لديها مدخرات؟

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