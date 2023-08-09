الهند: القوة الاقتصادية الجديدة؟

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يبدو أن نهوض الهند الاقتصادي لا يمكن وقفه. بحلول عام 2030، تريد البلاد أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين، وقد تتفوق عليهما بعد ذلك. خطة طموحة. فهل ستنجح في تحقيقها؟ الحقائق تتحدث عن نفسها.
مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يعرض حياة الملايين للخطر. وتشير دراسة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص سوف يواجهون درجات حرارة قصوى بحلول نهاية القرن. فما هي الحلول المطروحة؟
قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.
لدى الصين والهند وإيران وباكستان مصالح مشتركة مع أفغانستان. وعقب تولي طالبان الحكم في كابول، تسعى الدول الأربعة إلى تدشين علاقات جيدة مع حكام أفغانستان الجدد. فمن الرابح والخاسر بين هذه الدول الأربعة؟
روسيا تستخدم لليوم الثاني على التوالي صواريخ فرط صوتية لاستهداف مواقع بأوكرانيا، ووزارة الدفاع البريطانية تؤكد فشل موسكو في السيطرة على المجال الجوي، فيما تتفاقم معاناة المدنيين الأوكران على وقع قصف مستمر.
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