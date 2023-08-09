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الهند: القوة الاقتصادية الجديدة؟

يبدو أن نهوض الهند الاقتصادي لا يمكن وقفه. بحلول عام 2030، تريد البلاد أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين، وقد تتفوق عليهما بعد ذلك. خطة طموحة. فهل ستنجح في تحقيقها؟ الحقائق تتحدث عن نفسها.