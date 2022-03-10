الهند: الطلبة كلاجئي حرب

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يعيش في أوكرانيا عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب يحاولون العودة إلى بلدانهم مثلما هي حال الطلبة الهنود الذين يعودون إلى بلدهم عبر رحلات جوية خاصة.
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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