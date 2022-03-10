 الهند: الطلبة كلاجئي حرب | مراسلون حول العالم | DW | 18.03.2022

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مراسلون حول العالم

الهند: الطلبة كلاجئي حرب

يعيش في أوكرانيا عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب يحاولون العودة إلى بلدانهم مثلما هي حال الطلبة الهنود الذين يعودون إلى بلدهم عبر رحلات جوية خاصة.

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