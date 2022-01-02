الهند: الحياة ما بعد كورونا

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أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا تُعْرَفُ في الهند بالجائحة الموازية التي أصابت ثلث ممن عانوا من الفيروس، وتعافوا منه، وتلازمهم أعراض مثل الصداع والشعور بالتعب، على الرغم من تعافيهم.
وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لكورونا، الذي يعطى على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان. ومن شأن هذه الموافقة "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".
انتهت مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمتها إسرائيل في مدينة إيلات على البحر الأحمر، بفوز ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو. وشاركت متنافسة عن الإمارات للمرة الأولى هذا العام. كما أن المغرب شارك لأول مرة منذ عقود.
ارتفعت أعداد الإصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا "اوميكرون" في الولايات المتحدة بشكل خطير، حيث تم تسجيل أكثر من مليون إصابة ما جعله أشبه بموجة تسونامي اجتاحت البلاد.
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
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