 الهند: الحياة ما بعد كورونا | DW الأخبار | DW | 03.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الهند: الحياة ما بعد كورونا

أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا تُعْرَفُ في الهند بالجائحة الموازية التي أصابت ثلث ممن عانوا من الفيروس، وتعافوا منه، وتلازمهم أعراض مثل الصداع والشعور بالتعب، على الرغم من تعافيهم.

مشاهدة الفيديو 02:35

المزيد من المركز الإعلامي

احتفالات في جميع أنحاء العالم

احتفالات في جميع أنحاء العالم 02.01.2022

تداعيات الموجة الثانية من كورونا في الهند وآمال في مناعة القطيع.

المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد 27.12.2021

العالم يحتفل بالعام الجديد في ظل الجائحة، كثيرون خرجوا للاحتفال رغم قيود كورونا.

العالم يرحب بالعالم الجديد رغم قيود كورونا 01.01.2022

الهند: كورونا والاحتفالات الدينية

الهند: كورونا والاحتفالات الدينية 28.10.2021

المزيد DW الأخبار

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

أعراض كورونا طويلة الأمد 03.03.2022

هل النظام الصحي الأمريكي عنصري؟

هل النظام الصحي الأمريكي عنصري؟ 03.03.2022

قريبًا دواء ضد كورونا؟

قريبًا دواء ضد كورونا؟ 03.03.2022

روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية، والأوكرانيون يقولون إنهم مستعدون للمواجهة.

روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية 02.03.2022

اقرأ أيضا

July 8, 2021, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India: A health worker shows a Covaxin vial at Government vaccination centre, Ramleela Ground..In the last 24 hours 3,381,671 people were vaccinated against Covid-19 all over India, according to the Health Ministry Data. (Credit Image: © Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire

"الصحة العالمية" توافق على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي ضد كورونا 17.12.2021

وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لكورونا، الذي يعطى على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان. ومن شأن هذه الموافقة "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".

Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu (Miss India) speaks to reporters after winning the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

الهندية هارناز ساندو ملكة جمال الكون لعام 2021 13.12.2021

انتهت مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمتها إسرائيل في مدينة إيلات على البحر الأحمر، بفوز ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو. وشاركت متنافسة عن الإمارات للمرة الأولى هذا العام. كما أن المغرب شارك لأول مرة منذ عقود.

Menschen warten in einer Schlange vor einem Covid-Testzentrum am Times Square. In den USA ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie auf mehr als 50 Millionen angestiegen. +++ dpa-Bildfunk +++

"تسونامي" في أمريكا... أكثر من مليون إصابة بكورونا بيوم واحد 04.01.2022

ارتفعت أعداد الإصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا "اوميكرون" في الولايات المتحدة بشكل خطير، حيث تم تسجيل أكثر من مليون إصابة ما جعله أشبه بموجة تسونامي اجتاحت البلاد.

ILLUSTRATION - Eine Frau sitzt am 13.11.2018 in Hamburg am Laptop, waehrend Medikamente neben ihr stehen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

"أعراض خفيفة".. نصائح للاعتناء بنفسك عند الإصابة بكورونا! 07.01.2022

حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.