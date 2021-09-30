الهند: التلاميذ في زمن كورونا

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كان تلامذة مناطق الهند الريفية يعانون الكثير حتى قبل الجائحة. واثناء الإغلاق لم تكن المشاركة بالدروس عبر الإنترنت متاحة لهم. الآن بدأ العديد من تلك المناطق في تقديم الدروس داخل حافلات تجوب القرى النائية.
كيف يبدو مستقبل التعليم في عالم متصل بالشبكات الافتراضية؟ طرح خبير التعليم الهندي سوغاتا ميترا فكرة تجربة جريئة: في قرية هندية يريد تأسيس مدرسة لا يمكن العثور عليها إلا في العالم الافتراضي.
وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW
تتجه ألمانيا نحو تخفيف قواعد الحجر الصحي للتلاميذ في حالة اكتشاف حالة كوفيد-19 داخل الفصل الدراسي. القواعد ستكون موحدة على الصعيد الفيدرالي وتهدف لعدم منع فئات كبيرة من التلاميذ غير المصابين من الحضور.
اعتبر خبراء أن الأطفال والمراهقين المهاجرين في ألمانيا تأثروا بشكل كبير بحالات الإغلاق. وحذروا من أن اتساع الفجوة التعليمية بين التلاميذ المهاجرين وأقرانهم الألمان، يمكن أن يعرقل جهود دمج أبناء طالبي اللجوء في ألمانيا.
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