 الهند: التلاميذ في زمن كورونا | DW الأخبار | DW | 28.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الهند: التلاميذ في زمن كورونا

كان تلامذة مناطق الهند الريفية يعانون الكثير حتى قبل الجائحة. واثناء الإغلاق لم تكن المشاركة بالدروس عبر الإنترنت متاحة لهم. الآن بدأ العديد من تلك المناطق في تقديم الدروس داخل حافلات تجوب القرى النائية.

مشاهدة الفيديو 02:14

المزيد من المركز الإعلامي

الهند: جيل كورونا الضائع 30.09.2021

غزة: حصص مدرسية مع معلم "مهرج" 05.11.2021

إدلب: الخيام التعليمية كبديل مؤقت للمدارس 22.10.2021

ألمانيا: الأطفال والجائحة 07.10.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Die Schule in der Cloud - Virtuelles Lernen als Chance Sendedatum: 16.12.2021 Beschreibung: Wie sieht die Zukunft der Bildung in einer vernetzten Welt aus? Der indische Bildungs-Experte Sugata Mitra wagt ein Experiment: In einem indischen Dorf errichtet er eine Schule, die es nur in der virtuellen Cloud gibt. Fotograf: © Metfilms (Stills aus einer Metfilms-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

التعلم الافتراضي - مدرسة المستقبل؟ 11.11.2021

كيف يبدو مستقبل التعليم في عالم متصل بالشبكات الافتراضية؟ طرح خبير التعليم الهندي سوغاتا ميترا فكرة تجربة جريئة: في قرية هندية يريد تأسيس مدرسة لا يمكن العثور عليها إلا في العالم الافتراضي.

Bildung in Jemen und die Verschärfung der Herausforderungen.

تحقيق - التعليم في اليمن: فاتورة الحرب والرسوم ضحاياها أطفال المدارس 22.10.2021

وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW

Pupils attend a lesson at their elementary school in Berlin on August 9, 2021, after coming back from summer holidays and amid the coronavirus COVID-19 pandemic.. - Berlin's pupils are to wear face masks during the first two weeks after the summerholidays in order to prevent the spreading of the coronavirus. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

ألمانيا تتجه لتبني إجراءات جديدة تخص الحجر الصحي في المدارس 03.09.2021

تتجه ألمانيا نحو تخفيف قواعد الحجر الصحي للتلاميذ في حالة اكتشاف حالة كوفيد-19 داخل الفصل الدراسي. القواعد ستكون موحدة على الصعيد الفيدرالي وتهدف لعدم منع فئات كبيرة من التلاميذ غير المصابين من الحضور.

ANTALYA, TURKEY - OCTOBER 12: A pupil standing in the middle of a social distancing circle prior to her lesson in the class after second phase of in-person lessons began, in Antalya, Turkey on October 12, 2020. Grades 1, 2, 3 and 4 along with middle school students in grade 8 started to receive in-person education two days a week with a total of 12 hours of lessons. Preparatory secondary classes and grade 12 students also started to receive two days of face-to-face education with a total of 16 hours of lessons. Orhan Cicek / Anadolu Agency

كورونا.. ما أثر إغلاق المدارس على التلاميذ المهاجرين في ألمانيا؟ 31.05.2021

اعتبر خبراء أن الأطفال والمراهقين المهاجرين في ألمانيا تأثروا بشكل كبير بحالات الإغلاق. وحذروا من أن اتساع الفجوة التعليمية بين التلاميذ المهاجرين وأقرانهم الألمان، يمكن أن يعرقل جهود دمج أبناء طالبي اللجوء في ألمانيا.