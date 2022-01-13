 الهند: الاكتئاب في زمن كورونا | مراسلون حول العالم | DW | 14.01.2022

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مراسلون حول العالم

الهند: الاكتئاب في زمن كورونا

في الهند تؤدي الجائحة لدفع مزيد من الفقراء إلى حافة اليأس. وكثيرون منهم يرى في الانتحار حلا. والآن يوجد خط هاتفي ساخن يقدّم المساعدة.

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