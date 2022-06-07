 الهند- اعتقال قيادي في حزب مودي بعد تصريحات معادية للمسلمين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الهند- اعتقال قيادي في حزب مودي بعد تصريحات معادية للمسلمين

اعتقلت الشرطة الهندية قيادياً شاباً في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم إثر نشره تعليقات وصفت بأنها معادية للمسلمين على وسائل التواصل. وجاء ذلك استمراراً لمسلسل التصريحات المسيئة الصادرة عن مسؤولين في الحزب.

ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم

لايزال مسؤولون بالحزب الحاكم الهندي يواصلون الإدلاء بتصريحات معادية للإسلام ما يثير توترات عنيفة في البلاد

قال مسؤولون اليوم الأربعاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2022) إن الشرطة في شمال الهند ألقت القبض على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي محمد، مما أدى إلى احتجاجات دبلوماسية.

مختارات

قدمت قطر مذكرة احتجاج للسفير الهندي المعتمد لديها احتجاجا على تصريحات لمسؤول حزبي هندي اعتبرتها مسيئة للرسول محمد، داعية لتعزيز قيم التسامح بين جميع الأديان. في الأثناء أوقفت الهند المسؤول الحزبي عن مزاولة نشاطه.

وأُلقي القبض على هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب التوترات الطائفية الأسبوع الماضي خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام.

وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في الشرطة "اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين" مضيفاً أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصاً في أعقاب التوترات في كانبور. ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي سريفاستافا.

ووردت أنباء عن اضطرابات متفرقة في أجزاء أخرى من الهند بعدما أدلت نوبور شارما المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا بتصريحات مسيئة للنبي محمد خلال مناظرة تلفزيونية.

وقال الحزب إنه تم تعليق عضويتها بينما طُرد متحدث آخر هو نافين كومار جيندال بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكتسب الغضب الداخلي زخما جديدا بعد أن طالب قادة دول إسلامية مثل قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وأفغانستان الحكومة الهندية باعتذار واستدعوا دبلوماسيين للاحتجاج على التصريحات المعادية للإسلام.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة في بيان "الإهانات تأتي في سياق من زيادة حدة الكراهية والإهانات للإسلام في الهند والمضايقات الممنهجة التي يتعرض لها المسلمون هناك".

وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الاثنين إن التغريدات والتعليقات المسيئة لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء الحكومة.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)

  • The Kaaba in Mecca, Saudi Arabia during the 2019 hajj

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    هدف الملايين.. مكة

    أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن ما يقارب 2.5 مليون حاج وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج لهذا العام. على مدار خمسة أيام، يتبع الحجاج مناسك الحج المأخوذة عن نبي الإسلام محمد قبل حوالي 1400 عام. ويصلي المسلمون دائماً حول الكعبة في المسجد الحرام من كل الجهات ويتوجهون إليها من بلدانهم.

  • Pilgrims circle the Kaaba in Mecca

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    الكعبة.. قلب الإسلام

    يطوف آلاف الحجاج حول الكعبة - التي تعتبر أقدس مزار للإسلام- بعكس اتجاه عقارب الساعة سبع مرات. ويميل الحجاج بحيث يكون القلب أقرب إلى مركز الجذب "الكعبة" كجزء من الطقوس.

  • Muslims pray at the Grand Mosque in Mecca

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    حدث عالمي حقاً

    الحج من أكثر التجمعات تنوعاً في العالم. ففقط مئات الآلاف من أكثر من مليوني حاج هم من المملكة العربية السعودية. والبقية من مختلف أنحاء العالم. وتجنباً لأي خطر على السلامة، حثت السلطات السعودية الحجاج على عدم مناقشة السياسة أو القضايا المثيرة للخلاف والتركيز على العبادة فقط.

  • Most hajjis will spend Friday night at this tent city in Mina

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    مدينة خيام للمؤمنين

    يقضي معظم الحجاج ليل اليوم الأول في مدينة الخيام هذه في منى، والتي من الممكن أن تستوعب 2.6 مليون شخص. ثم يغادرون في اليوم التالي باتجاه جبل عرفات، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12.5 ميلا) شرق مكة. وفيما يمكث الحجاج الأثرياء في الفنادق الفخمة المطلة على الكعبة، يبات معظم الناس في أماكن بسيطة، حتى أن بعضهم قد ينامون على الأرض.

  • Men pray ahead of the hajj in Saudi Arabia

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    غفران الذنوب

    بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يكون الحج حدثاً موحداً، حيث يرتدي الحجاج الذكور ملابس بيضاء بسيطة. وتحج المرأة دون ماكياج، أو طلاء الأظافر أوعطور. يُنظر إلى الحج على أنه فرصة لتعزيز الإيمان والغفران. جميع الحجاج، بغض النظر عن خلفياتهم، يؤدون الطقوس نفسها.

  • Pilgrims walking in the sunset during the hajj

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    مرة واحدة في العمر

    كركن من أركان الإسلام الخمسة، من المتوقع أن يقوم جميع المسلمين بفريضة الحج مرة واحدة في حياتهم، إذا كانت أوضاعهم المالية والصحية تسمح بذلك. في العام الماضي، شارك 2.4 مليون شخص في الحج، وفي هذا العام شارك ما يقارب 2.5 مليون حاج. وقد دعا العاهل السعودي سلمان في هذا العام 200 شخص من الناجين وأقارب الضحايا من هجمات المساجد في كرايستشيرش، نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً للحج. ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

Indien Moschee Jama Masjid. Foto: Syamantak Ghosh / DW

الهند والعالم الإسلامي.. مخاوف من تصعيد يضر بالمصالح المتبادلة 07.06.2022

أزمة جديدة بين الهند وبين دول إسلامية على خلفية تصريحات تخصّ نبي الإسلام. وتحاول حكومة ناريندرا مودي تخفيف التأجيج، لكن الغضب في الشارع وعلى مواقع التواصل يهدّد بتوتر خطير ربما لن تقف تداعياته عند أيّ طرف.

Indian Prime Minister Narendra Modi holds an umbrella during a rainfall as he addresses the media representatives after arriving for the monsoon session of Parliament in New Delhi on July 19, 2021. (Photo by Money SHARMA / AFP)

قطر تستدعي السفير الهندي بسبب تصريحات "مسيئة للرسول" 05.06.2022

قدمت قطر مذكرة احتجاج للسفير الهندي المعتمد لديها احتجاجا على تصريحات لمسؤول حزبي هندي اعتبرتها مسيئة للرسول محمد، داعية لتعزيز قيم التسامح بين جميع الأديان. في الأثناء أوقفت الهند المسؤول الحزبي عن مزاولة نشاطه.

23.5.2022, Tokyo, Japan, India's Prime Minister Narendra Modi arrives at Haneda airport in Tokyo on May 23, 2022. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

قضية التعليقات "المسيئة" للإسلام تتفاعل رغم إجراءات تهدئة هندية 06.06.2022

بعد موجة غضب عربي وإسلامي أحدتثها تصريحاتهما حول النبي محمد والإسلام، الحزب الحاكم في الهند يقرر إنهاء عمل المتحدثة باسمه وزميل لها، مشدداً على أنه "يحترم" جميع الأديان. ودعوات في الخليج لمقاطعة المنتوجات الهندية.