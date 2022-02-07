 الهند .. استمرار معاناة نازحي الروهينغا | DW الأخبار | DW | 08.02.2022

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الهند .. استمرار معاناة نازحي الروهينغا

تعاني مئات العائلات وعلى رأسهم الأطفال في مخيمات لاجئين الروهينغا في بنغلادش والبلدان المجاورة كالهند. واضطروا للنزوح إليها هربا من أعمال العنف ضدهم في بورما.

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