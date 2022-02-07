الهند .. استمرار معاناة نازحي الروهينغا

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تعاني مئات العائلات وعلى رأسهم الأطفال في مخيمات لاجئين الروهينغا في بنغلادش والبلدان المجاورة كالهند. واضطروا للنزوح إليها هربا من أعمال العنف ضدهم في بورما.
العدد التراكمي للنازحين في العالم يقارب عدد سكان ألمانيا. هذا بعض ما جاء في تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي ذكر أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص نزحوا من منازلهم خلال عام 2020 رغم قيود جائحة كورونا.
تصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ما هي حيثيات وأسباب رؤيتها النور؟ وهل ما تزال صالحة اليوم أم أن الزمن تقادم بها وتحتاج دماء جديدة في وجه محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها؟
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