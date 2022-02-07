الهند .. استمرار معاناة نازحي الروهينغا

الأمم المتحدة: عدد النازحين يسجل رقما قياسيا جديدا رغم الجائحة

العدد التراكمي للنازحين في العالم يقارب عدد سكان ألمانيا. هذا بعض ما جاء في تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي ذكر أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص نزحوا من منازلهم خلال عام 2020 رغم قيود جائحة كورونا.