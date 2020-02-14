 الهند.. ارتفاع عدد قتلى في أعمال عنف بين هندوس ومسلمين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2020

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أخبار

الهند.. ارتفاع عدد قتلى في أعمال عنف بين هندوس ومسلمين

قال مسؤول صحي إن 20 شخصا قتلوا في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بسبب قانون الجنسية الجديد، فيما دعا رئيس وزراء الإقليم الحكومة الهندية إلى فرض حظر للتجول في المناطق التي تشهد صدامات.

مقتل 20 شخصا في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بسبب قانون الجنسية الجديد

مقتل 20 شخصا في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بسبب قانون الجنسية الجديد

ارتفعت حصيلة أعمال العنف بين هندوس ومسلمين في العاصمة الهندية نيودلهي بسبب قانون الجنسية الجديد إلى عشرين قتيلا و189 جريحا بينهم نحو ستين شخصا أصيبوا بعيارات نارية، حسبما ذكر مدير مستشفى يعالجهم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2020) لوكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، دعا رئيس وزراء الإقليم الأربعاء الحكومة الهندية إلى فرض حظر للتجول ونشر الجيش في المناطق التي تشهد صدامات بين أتباع الديانتين منذ أيام. وقال أرفيند كيجريوال في تغريدة "كنت على اتصال مع عدد كبير من الأشخاص طوال الليل"، مؤكدا أن "الشرطة وعلى الرغم من كل جهودها غير قادرة على السيطرة على الوضع (...) ويجب استدعاء الجيش وفرض منع للتجول في المناطق المتأثرة فورا". وأكد أنه في طريقه لتقديم طلب إلى الحكومة المركزية في هذا الشأن.

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قالت الشرطة الهندية إن حشودا هندوسية ضربت مسلما هنديا حتى الموت بعد اتهامه بذبح بقرة. ويقدس الهندوس البقر، ومن الممنوع أكل لحمها بمعظم ولايات الهند. وفي العامين الأخيرين قتل أكثر من 12 هنديا مسلما بشبهة أكل أو تهريب بقر. (21.05.2018)

من جهته، قال سونيل كومار مدير مستشفى غورو تيك باهادور إن "189 شخصا نقلوا إلى المستشفيات وستين منهم مصابون بالرصاص". ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد بنحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي.

وكان مصدر طبي في المستشفى تحدث قبل ذلك عن مقتل 17 شخصا وجرح 150 آخرين بينهم نحو عشرة في حالة حرجة. وتحولت صدامات بين أنصار ومعارضين لقانون مثير للجدل حول الجنسية اعتبر تمييزيا حيال المسلمين، إلى مواجهات بين الهندوس والمسلمين.

وأوردت الصحف الهندية عددا من الحوادث التي هاجمت فيها مجموعات مسلحة من الهندوس أشخاصا مسلمين. وظهرت في لقطات في تسجيلات فيديو عصابات تهتف "يحيا الإله رام". وفي نهاية يوم اتسم بالعنف، تحدثت الشرطة المحلية عن أعمال عنف متقطعة في المنطقة نفسها.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب، رويترز)

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