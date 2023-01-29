 الهند: أطفال دلهي المفقودون | مراسلون حول العالم | DW | 05.02.2023

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مراسلون حول العالم

الهند: أطفال دلهي المفقودون

في الهند، يحاول آلاف الأطفال الهروب من الفقر ويقفزون في قطارات بلا وجهة، ما يعرضهم لخطر حقيقي. فبمعدل كل ثماني دقائق، يختفي طفل دون أن يترك أثرا. ولكن هناك أشخاص يريدون منع ذلك.

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مراسلون حول العالم - أطفال دلهي المفقودون ومواضيع أخرى 05.02.2023

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