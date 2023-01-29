الهند: أطفال دلهي المفقودون

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في الهند، يحاول آلاف الأطفال الهروب من الفقر ويقفزون في قطارات بلا وجهة، ما يعرضهم لخطر حقيقي. فبمعدل كل ثماني دقائق، يختفي طفل دون أن يترك أثرا. ولكن هناك أشخاص يريدون منع ذلك.
في منطقة تشهر بقسوة الحياة لسكانها في البرازيل، ولدت مبادرة من أجل بث الأمل للسكان هناك، فالسيدة إلين سيرا والتي تعرضت للاعتداء الجنسي في طفولتها، تواصل لسنوات عديدة مساعدة السكان للتخلص من الفقر عبر تعليمهم الرقص.
شهدت الأعوام الأخيرة قيام جماعات هندوسية يمينية بمنع الزواج بين الهندوس والمسلمين في الهند؛ استنادا إلى قوانين قديمة "تناهض التحول الديني". ويشكل هذا الأمر خطرا على الأزواج وقد يعرضهم لأعمال عنف أو تلقيهم تهديدات بالقتل.
آلاف المواطنين من هندوراس في أمريكا الوسطى، يحاولون الفرار من بلدهم إلى الولايات المتّحدة الأمريكية. رحلة محفوفة بالمخاطر تنتهي غالباً بالموت. إنهم يفرّون من الفقر وعنف العصابات والكوارث الطبيعية.
بعد أعمال الشغب ليلة رأس السنة تدور تساؤلات عن سير الأمور في الدولة الديمقراطية الدستورية من حيث القدرة على تطبيق القانون. إذ يرى البعض أنها ضعيفة على الأقل في برلين، بحسب ما يقول عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي.
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