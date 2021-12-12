الهندية هارناز ساندو ملكة جمال الكون لعام 2021

فازت ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، وذلك في حفل أقيم بالحضور المباشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.

وتفوقت ساندو البالغة من العمر 21 ربيعاً، على 79 متنافسة من دول حول العالم. فيما وصفها موقع المسابقة بأنها "مدافعة قوية عن تمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بحقوقها الدستورية في التعليم والعمل وحرية الاختيار".

وتهوى ملكة جمال الكون الجديدة الرقص وممارسة اليوغا والطهي وركوب الخيل ولعب الشطرنج في أوقات فراغها. وتعتبر ساندو أن والدتها، وهي طبيبة نسائية، مصدر إلهامها، إلى جانب الممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

جميلات العالم يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون

وهذه هي المسابقة السبعين لملكة جمال الكون. وقد بدأت الفعالية في الثالثة فجراً الموافق للساعة الواحدة حسب توقيت غرينيتش، ليتم بثها مباشرة في وقت الذروة على التلفزيون الأمريكي.

وسُمح لأفراد من حملة "جواز المرور الأخضر"، الذي يظهر أنهم إما تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا أو حصلوا على لقاح خلال الأشهر الستة الماضية، بحضور العرض.

ووضعت المكسيكية أندريا ميزا، الحاصلة على ذات اللقب العام الماضي، التاج على رأس ساندو، في إقرار رمزي بفوزها.

وكانت المنافسة النهائية على لقب ملكة جمال الكون قد بدأت بـ 80 متسابقة، إلا أن جنوب إفريقيا سحبت دعمها لمرشحتها.

وبحسب المنظمين، شاركت متنافسة عن دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى هذا العام. كما أن المغرب شارك بدوره لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)