الهندية هارناز ساندو ملكة جمال الكون لعام 2021

فازت ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، وذلك في حفل أقيم بالحضور المباشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.
وتفوقت ساندو البالغة من العمر 21 ربيعاً، على 79 متنافسة من دول حول العالم. فيما وصفها موقع المسابقة بأنها "مدافعة قوية عن تمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بحقوقها الدستورية في التعليم والعمل وحرية الاختيار".
وتهوى ملكة جمال الكون الجديدة الرقص وممارسة اليوغا والطهي وركوب الخيل ولعب الشطرنج في أوقات فراغها. وتعتبر ساندو أن والدتها، وهي طبيبة نسائية، مصدر إلهامها، إلى جانب الممثلة الهندية بريانكا شوبرا.
جميلات العالم يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون
وهذه هي المسابقة السبعين لملكة جمال الكون. وقد بدأت الفعالية في الثالثة فجراً الموافق للساعة الواحدة حسب توقيت غرينيتش، ليتم بثها مباشرة في وقت الذروة على التلفزيون الأمريكي.
وسُمح لأفراد من حملة "جواز المرور الأخضر"، الذي يظهر أنهم إما تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا أو حصلوا على لقاح خلال الأشهر الستة الماضية، بحضور العرض.
ووضعت المكسيكية أندريا ميزا، الحاصلة على ذات اللقب العام الماضي، التاج على رأس ساندو، في إقرار رمزي بفوزها.
وكانت المنافسة النهائية على لقب ملكة جمال الكون قد بدأت بـ 80 متسابقة، إلا أن جنوب إفريقيا سحبت دعمها لمرشحتها.
وبحسب المنظمين، شاركت متنافسة عن دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى هذا العام. كما أن المغرب شارك بدوره لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.
و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
أناهيتا ريباين توجت مؤخراً بلقب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2018. لذلك ستضطر طالبة العلوم التربوية للانقطاع عن الدراسة لمدة سنة للتركيز على عملها الآن كملكة جمال. وتقول ذات الثلاثة وعشرين ربيعاً بعد فوزها باللقب: "بإمكاني أن أحضن كل العالم". تُنظم هذه المسابقة منذ 1927.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
عام 1927 تُوجت هيلدغراد كفاندت (21 سنة) في قصر الرياضة في برلين لأول مرة في تاريخ ألمانيا باللقب. وكانت لجنة المسابقة تتكون من رجال مشهورين في المدينة، كالمخرج فريتس لانغ والنحات أرنستو دي فيوري.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
ديزي دورا هو الاسم الفني لبارونة فرايبرغ التي فازت بمسابقة ملكة الجمال لعام 1931. قبل ذلك عملت كممثلة في الفيلم الصامت " صندوق باندورا" للمخرج غيورغ فيلهلم بابست، وهو فيلم لقي نجاحاً باهراً في العالم آنذاك.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
عام 1950 انتخبت سوزانه إيرشسن "ملكة جمال ألمانيا" للمرة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت إيرشسن، المنحدرة من برلين، تعمل عارضة أزياء وهاجرت بعدها إلى الولايات المتحدة وصارت هناك أيقونة لمصطلح "فرويلاين فوندرز"، أي الشابة الجميلة الجذابة العصرية الواثقة من نفسها، وهي صورة المرأة الألمانية لما بعد الحرب العالمية الثانية.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
فازت بترا شيرمان كأول ألمانية بمسابقة "ملكة جمال العالم" في لندن. وقبلها بلغت المركز الثالث في مسابقة ملكة جمال ألمانيا. لتليها بعدها مسيرة مهنية كمقدمة تلفزيونية وعارضة وممثلة. في عام 2001 فقدت ابنتها في حادث سير مروع، ما جعلها تبتعد عن الأضواء بشكل كبير.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
توجت غيرتي داوب في 1957 ملكة جمال ألمانيا في مدينة بادن بادن. آنذاك لم يكن الجسم الهزيل محبوباً كمعيار للجمال. في مسابقة "ملكة جمال أوروبا"، حلت الألمانية ثالثة ثم خامسة في مسابقة "ملكة جمال الكون" في كاليفورنيا الأمريكية. وباتت الشابة المنحدرة من هامبورغ مثالاً يحتذى به في الجمال في أواخر الخمسينيات. وكانت تُعرف باسم "غريس كيلي الألمانية" نسبة للممثلة والعارضة الأمريكية غريس كيلي.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
باتت إينس كوبا عام 1991 أول امرأة قصيرة الشعر تفوز بمسابقة "ملكة جمال ألمانيا". وهي تظهر في الصورة مع وزير الخارجية الألماني الأسبق هانس ديتريش غينشه على هامش مسابقة سنوية للصحفيين الألمان. وفي الحملة الانتخابية لعام 1998 ساندت كوبا المستشار الأسبق هيلموت كول. وهي تنحدر من ألمانيا الشرقية ورغم أنها كانت ترغب في أن تصبح معلمة أطفال أو مدربة رياضة، إلا أنها اختارت فيما بعد ميدان الموضة والأضواء.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
فازت فيرونا بوث (اللقب الأصلي فيلدبوش) بلقب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 1993. كان ذلك بداية مسيرتها كمقدمة تلفزيونية. وفي نفس العام توجت بلقب "ملكة جمال العالم". ثم حصلت بعد عامين على لقب "ملكة الحلم الأمريكي". منحها رجال الأعمال آنذاك والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وشاح ملكة الجمال.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
نجحت لينا برودر (27 عاماً) في توحيد ما يبدو للوهلة الأولى شيئين متضادين: كانت معلمة لمادة الدين وفي نفس الوقت شاركت في مسابقة للجمال. التقت أثناء فترة توليها منصب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2016 بالبابا فرانسيس ونشرت كتاباً بعنوان "الجميل فيّ أنا – بالإيمان نحو النجاح". الكاتبة: نينا فوتكه/ س.ع