 الهروب إلى الأمام..وصفة دورتموند لنسيان ″الدرس″ البافاري | عالم الرياضة | DW | 08.04.2019

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عالم الرياضة

الهروب إلى الأمام..وصفة دورتموند لنسيان "الدرس" البافاري

يبدو أن فريق دورتموند لكرة القدم يريد وبسرعة طي صفحة موقعة السبت التي انهزم فيها وبقسوة من قبل غريمه بايرن ميونيخ. إذ أن إدارة الفريق منشغلة حاليا بصفقة قد تكون الأعلى في تاريخ النادي.

Bundesliga 17. Spieltag | Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

بعد الخسارة الموجعة التي تلقاها بروسيا دورتموند في منافسات الجولة 28 من منافسات الدوري الألماني، أمام "بارون" البوندسليغا بايرن ميونيخ بخمسة أهداف نظيفة، لم يتبق أمام الأول بعد أن فقد صدارة الدوري سوى الهروب إلى الأمام.

فالنادي يخطط لإبرام أغلى صفقة في تاريخه عبر ضم البلجيكي تورغان هازارد مهاجم مونشنغلادباخ (صاحب المركز الخامس)، وفق ما كشفت عنه مجلة "كيكر" الألمانية في عددها الصادر الاثنين (الثامن أبريل/ نيسان). ولأن هازارد رفض تجديد عقده مع غلادباخ إلى ما بعد موسم 2020، وجد النادي نفسه مجبرا على بيعه للاستفادة على الأقل من قيمة الشرط الجزائي. 

وحسب "كيكر" سيدفع دورتموند نحو 40 مليون يورو لإتمام الصفقة، لتكون وفي حال إبرامها رسميا، الأعلى في تاريخ النادي الأسود والأصفر، بعد صفقة  الدولي أندري شورله والتي بلغت في عام 2016 نحو 30 مليون يورو.

 ومن المفترض أن يعوّض هازارد الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي أهدى خزائن دورتموند أزيد من 64 مليون يورو بانتقاله رسميا إلى تشيلسي الإنجليزي، مع بقاءه إلى نهاية الموسم مع الفريق على سبيل الإعارة. في المقابل، من غير المؤكد، ما إذا سيكون هازارد قادرا على تعويض الفراغ الذي سيتركه بوليسيتش، خاصة وأن الدولي البلجيكي صائم منذ الأسبوع الـ16 من الدوري الألماني عن التهديف، رغم أن النصف الأول من الدوري  الألماني كان مثاليا بالنسبة له، بمجموع تسعة أهداف، كما أنه صنع ستة.

"الدرس" البافاري

صفقة هازارد هذه تتضح تفاصيلها في وقت يريد فيه النادي محو آثار موقعته أمام بايرن. ولا غرابة أن ما يصدر عن مسؤولي النادي وإن اختلفت أسماءهم منذ الهزيمة، يمكن تلخيصه في جملة واحدة مفادها أن اللقب لم يحسم بعد. وفي واقع الأمر، هذا كلام صحيح تماما بحكم أن الفارق لا يتعد نقطة واحدة. وبالتالي فإن حظوظ دورتموند وبايرن متساوية، والطريق لا تزال محفوفة بست جولات كاملة.

  • Es stehen sich am 3. Juni 1967 am letzten Spieltag der Saison 1966/1967 Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegenüber. Das Spiel endete 4:0 für Dortmund. Die Dortmunder bejubeln einen Treffer. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    فوز ساحق على "الأرض الحمراء"

    إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.

  • Es stehen sich am 27. November 1971 der FC Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Das Spiel endete 11:1 für Bayern München. Der Münchener Gerd Müller (2.v.l.) während dem Spiel. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    سيناريو الفوز الأكبر

    لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.

  • Fußball FC Bayern München - Borussia Dortmund Frank Mill (picture-alliance/Sven Simon)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟

    هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...

  • Du Heulsuse! - Kontroverse zwischen Matthäus und Möller nach einem Foul (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيها البكّاء!

    كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.

  • Torwart Oliver Kahn (Bayern) verliert die Beherrschung und gefährdet vorsätzlich mit gestrecktem Bein die Gesundheit von Stephane Chapuisat (BVB, li.) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو

    حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    معركة للمتهورين

    المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.

  • Giovane Elber (li., Bayern) mit einem Nasenstüber für Torwart Jens Lehmann (BVB) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مواجهة عدائية

    استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München (imago/MIS)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مهاجم يحمي شباك دورتموند

    في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.

  • BVB-Spieler feiern Pokalsieg

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيما إذلال!

    فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.

  • UEFA Champions League Finale (FC Bayern München gegen Borussia Dortmund) (Reuters)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    آرين روبن وهدفه الذهبي

    كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على دورتموند بهدف الفوز الذي سجله الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.

  • Borussia Dortmund - Bayern München (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    السمعة أولاً

    يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.

  • Deutschland Bayern München gegen Borussia Dortmund (imago/ActionPictures/P. Schatz)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حصيلة ثقيلة

    في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | Borussia Dortmund v Bayern München | Jubel Marco Reus (Reuters/W. Rattay)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حفل رويس القادم؟

    مُني بايرن بخسارة أمام دورتموند في جولة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين مقابل ثلاثة لدورتموند. سيطر البافاريون على أجواء المباراة وتقدموا بهدفين، لكن كابتن دورتموند ماركو رويس كان له كلام آخر وساهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله الإسباني آلكاسير. فهل سيعزز دورتموند صدارته لترتيب الدوري في مباراة السبت؟ يوشوا فيبر/ عماد غانم


بيد أن الأداء الكارثي لكتيبة المدرب لوسيان فارف شكك بقوة حول مدى أهلية الفريق الأسود والأصفر للفوز بلقب الدوري. ومنذ مساء السبت لا يجد قائد الفريق ماركو رويس شاغلا آخر سوى وضع يده على الجرح النازف، موجها انتقاداته اللاذعة لزملائه وحتى إلى المدرب ضمن عملية تحفيز موجعة.

ولأن الهزيمة ذات بعد رمزي، فإن رويس يصر على أن فريقه دائما ما يسعى أن يكون ندا لبايرن، لكن المباراة أظهرت "أننا بعيدين عنهم بأميال"، يقول لاعب خط الوسط. الأسباب الحقيقة بالنسبة لرويس تكمن في عقلية الاستسلام التي سقط فيها لاعبو دورتموند أمام اجتياح بافاري كاسح. ولم يعد أمام دورتموند خيار آخر، سوى إسدال الستار على هذا "الدرس" كما وصف المباراة المدرب لوسيان لوفارف والتطلع إلى الأمام. ومن حسن حظ دورتموند أنه سيواجه في الجولة القادمة فريق ماينز صاحب المركز 12، في مهمة لا بد له فيها أن ينتزع نقاط المباراة كاملة. عكس بايرن، الذي سيواجه دوسلدورف على أرضه. علما أن  وهذا الفريق يمر بفترة صحوة فريدة قد تطيح البافاريين في فخٍ غير محمود.  

و.ب     

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