الهدوء "سلاح" رولفس لمواجهة شائعات رحيل ألونسو

قال زيمون رولفس، المدير الرياضي لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إنه يشعر بالـ "هدوء والتفاؤل" بعدما سمع شائعات بأن ناديي ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني مهتمان بضم المدير الفني تشابي ألونسو.

عندما سئل عن شائعات قرب رحيل مدرب الفريق شابي ألونسو، قال المدير الرياضي لفريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني زيمون رولفس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورت روندشاو" اليوم: "أحافظ على هدوئي وتفاؤلي. الشيء الأكثر أهمية مع المدربين هو أن يشعروا بالراحة وأن يكون لديهم الشعور بأنهم يتواجدون في المكان الصحيح". وأضاف أن ألونسو يدرك ما لديه هنا في ليفركوزن.

وأوضح رولفس: "قال ذلك في كثير من الأحيان. هكذا يعمل مع فريقه وطاقمه الفني كل يوم". وأشار رولفس أيضا إلى احتمالية رحيل ألونسو عن الفريق قبل نهاية تعاقده، الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2026.

النتائج الإيجابية التي حققها الإسباني شابي ألونسو مع ليفركوزن جعلته محط أنظار أندية عالمية مثل ليفربول وبايرن ميونيخ صورة من: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

وقال: "هناك الكثير من الاحتمالات في العالم. ولكن ليس بالضرورة أن تتحقق كلها". ووفقا لمعلومات شبكة "سكاي" سيتعين على بايرن دفع مبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 25 مليون يورو لكي يكون قادرا على التعاقد مع ألونسو عقب نهاية هذا الموسم. لكن الوضع سيكون مختلفا في عام 2025، عندما يدخل بند الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدير الفني حيز التنفيذ، والذي قيل إنه يبلغ 15 مليون يورو.

في المقابل، ذكرت بوابة "فوتبول إنسايدر" مؤخرا، نقلا عن مصادر مطلعة أن ليفربول يخطط لضم تشابي ألونسو وزيمون رولفس في الصيف. ووفقا لذات المصدر فإن ألونسو ورولفس هما المرشحان لخلافة الثنائي يورغن كلوب ويورغ شمادتكه في ليفربول. ونفى رولفس هذه الاحتمالية، حيث يمتد تعاقده مع ليفركوزن حتى عام 2028.

ع.ش/ هـ.د (د ب أ)