نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الهدنة الأطول في الحرب اليمنية تركت سكان اليمن منقسمين على أنفسهم. فمنهم من يرى فيها خطوة ساهمت في تحسين ظروف الحياة ومنهم من يعتبرها دون جدوى.
تسارعت المطالب الدولية بوقف القتال الذي اندلع مجددا بين أرمينيا وأذربيجان، وفيما أعلنت الأخيرة "تحقيق كل الأهداف"، أعلنت أرمينيا مقتل نحو 50 جنديا، مشيرة إلى تراجع حدة القتال. ومسؤول روسي يعلن عن التوصل إلى هدنة.
فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.
أعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، وقالت إن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.
بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تمديدها وإعادة فتح الطرق، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة التي تستمر بالضغط على الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة لستة أشهر.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول