الهدنة في اليمن

دعوات أوروبية للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان وموسكو تتحدث عن "هدنة"

تسارعت المطالب الدولية بوقف القتال الذي اندلع مجددا بين أرمينيا وأذربيجان، وفيما أعلنت الأخيرة "تحقيق كل الأهداف"، أعلنت أرمينيا مقتل نحو 50 جنديا، مشيرة إلى تراجع حدة القتال. ومسؤول روسي يعلن عن التوصل إلى هدنة.