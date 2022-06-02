 الهدنة في اليمن | DW الأخبار | DW | 29.09.2022

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DW الأخبار

الهدنة في اليمن

الهدنة الأطول في الحرب اليمنية تركت سكان اليمن منقسمين على أنفسهم. فمنهم من يرى فيها خطوة ساهمت في تحسين ظروف الحياة ومنهم من يعتبرها دون جدوى.

المزيد من المركز الإعلامي

الأمم المتحدة تعلن موافقة طرفي الصراع في اليمن على تمديد الهدنة شهرين غضافيين قبل ساعات من انتهاء مدتها

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على تمديد الهدنة شهرين 02.06.2022

FILE - Yemeni police inspect a site of Saudi-led airstrikes targeting two houses in Sanaa, Yemen, Saturday, March 26, 2022. Yemen's warring sides have accepted a two-month truce, starting with the Muslim holy month of Ramadan, the U.N. envoy to Yemen said Friday, April 1. The envoy, Hans Grundberg, announced the agreement from Amman, Jordan, after meeting separately with both sides in the country's brutal civil war in recent days. He said that he hoped the truce would be renewed after two months. (AP Photo/Hani Mohammed, File)

هدنة ومجلس رئاسي.. هل بدأت نهاية الصراع في اليمن؟ 13.04.2022

خفر السواحل السويدي يعلن أكتشاف تسرب رابع في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ، والذي حدث بعد رصد انفجارات تحت البحر.

أنابيب نورد ستريم .. إعلان عن تسرب رابع في خطوط الأنابيب 29.09.2022

روسيا وأوكرانيا: السلطات الموالية لموسكو تعلن نجاح التصويت لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا

روسيا وأوكرانيا: السلطات الموالية لموسكو تعلن نجاح التصويت لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا 29.09.2022

المزيد DW الأخبار

الحكومة الألمانية تحدد سقفا لأسعار الغاز وتخصص 200 مليار يورو لتحقيق هذا الهدف

الحكومة الألمانية تحدد سقفا لأسعار الغاز وتخصص 200 مليار يورو لتحقيق هذا الهدف 29.09.2022

تدفع الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان الكثير من سكانه إلى الإقدام على رحلة لجوء خطرة عبر البحر، كثيراً ما تنتهي بكارثة

لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر 29.09.2022

الكويتيون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان وسط تفاؤل بمرحلة جديدة

الكويت .. انتخابات برلمانية وسط تفاؤل بمرحلة جديدة 29.09.2022

يمر إعصار إيان ببطء عبر ولاية فلوريدا ، حيث تسبب في فيضانات كارثية. وقد ضعفت قوته منذ وصوله إلى اليابسة.

إعصار إيان يضرب فلوريدا مصحوباً برياح شديدة وأمطار وفيضانات 29.09.2022

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ARCHIV 25.10.2020 An Armenian soldier fires artillery on the front line on October 25, 2020, during the ongoing fighting between Armenian and Azerbaijani forces over the breakaway region of Nagorno-Karabakh. - The head of a Red Cross mission monitoring the Nagorno-Karabakh conflict called on October 22, 2020 for all parties to stop shelling civilians and respect international law in fighting that has killed nearly 1,000 people. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

دعوات أوروبية للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان وموسكو تتحدث عن "هدنة" 13.09.2022

تسارعت المطالب الدولية بوقف القتال الذي اندلع مجددا بين أرمينيا وأذربيجان، وفيما أعلنت الأخيرة "تحقيق كل الأهداف"، أعلنت أرمينيا مقتل نحو 50 جنديا، مشيرة إلى تراجع حدة القتال. ومسؤول روسي يعلن عن التوصل إلى هدنة.

Yemeni people inspect a rains-collapsed UNESCO-listed building in the old city of Sanaa, Yemen, Wednesday, Aug 10, 2022. (AP Photo/Hani Mohammed)

صنعاء القديمة في خطر.. السيول العارمة تفاقم معاناة اليمنيين! 18.08.2022

فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.

Yemenis shop at a market during the Muslim holy fasting month of Ramadan, in the capital Sanaa on April 6, 2022. - A two-month truce has started in war-torn Yemen, in a rare sign of hope for a country battered by seven years of conflict. The Iran-backed Huthi rebels and Saudi-led coalition have both agreed to observe the truce, which took effect at 1600 GMT on April 2, the first day of Ramadan, the Muslim holy fasting month. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)

اليمن- تمديد الهدنة وتكثيف المفاوضات من أجل هدنة أوسع 02.08.2022

أعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، وقالت إن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

A Yemeni boy receives humanitarian aid, donated by the World Food Programme (WFP), in the country's third city of Taez, on October 10, 2020. - Yemen's Huthi rebels, previously accused of diverting humanitarian aid in the war-torn country, claimed yesterday that the WFP lacked neutrality, after it won the Nobel Peace Prize for fighting global hunger. The WFP has had a troubled relationship with the insurgents, who control much of the north of the country, including the capital Sanaa. The Iran-backed rebels have been fighting for control of Yemen since 2014. (Photo by AHMAD AL-BASHA / AFP) (Photo by AHMAD AL-BASHA/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بتمديد الهدنة باليمن 19.07.2022

بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تمديدها وإعادة فتح الطرق، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة التي تستمر بالضغط على الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة لستة أشهر.