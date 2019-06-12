 الهجوم على ناقلتي النفط: قلق عالمي ودعوات لتجنب التصعيد | أخبار | DW | 13.06.2019

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أخبار

الهجوم على ناقلتي النفط: قلق عالمي ودعوات لتجنب التصعيد

تواترت ردود الفعل على حادث الاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، إذ أعربت ألمانيا عن قلقها الشديد من تداعيات الاعتداء. وفيما قالت واشنطن إنها بصدد تقييم ما جرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة لـ"تحديد الجهة المسؤولة".

Golf von Oman Öltanker Front Altair (picture-alliance/AP Photo/ISNA)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش الخميس (13 حزيران/ يونيو 2019) الوضع في الخليج في أعقاب تعرض ناقلتي نفط لهجوم في بحر عُمان، بناء على طلب الولايات المتحدة. 
 يعقد الاجتماع المغلق بعد أن تعرضت ناقلة نفط نرويجية وسفينة تملكها سنغافورة للهجوم في بحر عمان، بعد شهر من الانفجارات التي ألحقت أضراراً بثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.
من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التقارير عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان تبعث على القلق الشديد وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. وأعلن ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني اليوم الخميس إن "الأنباء التي تلقيناها... تبعث على القلق الشديد".

وتابع ماس، الذي عاد لتوه من زيارة لإيران وعدة دول بالمنطقة "أي تصعيد في الموقف أمر خطير وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد وعلى كل الأطراف المساهمة في ذلك".

بدوره ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاعتداء على ناقلتي النفط في بحر عمان وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال غوتيريش "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعيا إلى "تقصي الحقائق" وتحديد الجهة "المسؤولة" عن الهجوم، مشددا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.

اطلاع ترامب على الاعتداء "لتقييم الموقف"

مختارات

في غضون ذلك أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الهجومين اللذين تعرضت لهما ناقلتا نفط في بحر عُمان. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "تم إطلاع الرئيس على الهجوم على سفن مدنية في بحر عُمان. الحكومة الأميركية تعرض مساعدتها وستواصل تقييم الموقف".

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات بشان الاعتداء لعدم كفاية المعلومات. وأضاف أنه على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بشأن الهجوم على الناقلتين محذرا من أن "بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة"، حسب تعبيره. كما دعت الخارجية الروسية إلى عدم استخدام الحادثة لما وصفتها بـ"التحريض ضد إيران".

وأكدت هيئة بحرية روسية إنقاذ 12 بحارا روسيا من إحدى الناقلتين قرب سواحل عمان. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن اتحاد البحارة الروس القول إنه تم إنقاذهم ونقلهم إلى البر، مؤكدة عدم  وقوع أي إصابات بينهم.

أ.ح/هـ.د (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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