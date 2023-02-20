كليك

الهجوم السيبراني قد يؤدي إلى كارثة

كان للهجوم الإلكتروني في مقاطعة أنهالت بيترفيلد آثار بعيدة المدى. فقد تم حذف جميع الرسائل الإلكترونية الحكومية خلال العشرين عامًا الماضية، ولم تعد أنظمة الدفع تعمل، بل حتى أنظمة الإنذار توقفت.