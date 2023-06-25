الهجوم الروسي على أوديسا دمر كاتدرائية أرثوذكسية

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اعلنت كييف أن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ "جريمة حرب".
هجوم روسي بالصواريخ على مدينة اوديسا أهم ميناء بقي لأوكرانيا على البحر الأسود يدمر كنيسة تاريخية مدرجة على لائحة التراث العالمي، ويتسبب بسقوط ضحايا بينهم أطفال.
تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".
في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل بانتقادات شديدة، بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو.
أعلنت أوكرانيا أنّها ستعتبر أيّ سفينة في البحر الأسود متّجهة إلى موانئ روسية أو إلى أراضٍ أوكرانية تحتلّها روسيا، "سفناً عسكرية" محتملة، وذلك غداة قرار مماثل اتّخذته موسكو تجاه السفن المتّجهة إلى الموانئ الأوكرانية.
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