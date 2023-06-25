 الهجوم الروسي على أوديسا دمر كاتدرائية أرثوذكسية | DW الأخبار | DW | 23.07.2023

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الهجوم الروسي على أوديسا دمر كاتدرائية أرثوذكسية

اعلنت كييف أن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ "جريمة حرب".

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