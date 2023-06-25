الهجوم الروسي على أوديسا دمر كاتدرائية أرثوذكسية

روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين

تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".