الهجوم الإسرائيلي في رفح وما حولها أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار وسط انتقادات شديدة من المجتمع الدولي.

2024/5/15 ١٥ مايو ٢٠٢٤

في شمال غزة معارك وُصف بعضها بالأعنف منذ أشهر ، فيما وصلت دبابات الجيش الإسرائيلي إلى بعض المناطق السكنية في رفح في الجنوب. وقد أجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح، ولايزال معبر رفح مغلقا في وجه المساعدات الانسانية