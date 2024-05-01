نزاعاتالشرق الأوسط الهجوم الإسرائيلي في رفح وما حولها أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار وسط انتقادات شديدة من المجتمع الدولي.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالشرق الأوسط2024/5/15١٥ مايو ٢٠٢٤ في شمال غزة معارك وُصف بعضها بالأعنف منذ أشهر ، فيما وصلت دبابات الجيش الإسرائيلي إلى بعض المناطق السكنية في رفح في الجنوب. وقد أجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح، ولايزال معبر رفح مغلقا في وجه المساعدات الانسانيةhttps://p.dw.com/p/4ftjMإعلان