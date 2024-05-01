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نزاعاتالشرق الأوسط

الهجوم الإسرائيلي في رفح وما حولها أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار وسط انتقادات شديدة من المجتمع الدولي.

١٥ مايو ٢٠٢٤

في شمال غزة معارك وُصف بعضها بالأعنف منذ أشهر ، فيما وصلت دبابات الجيش الإسرائيلي إلى بعض المناطق السكنية في رفح في الجنوب. وقد أجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح، ولايزال معبر رفح مغلقا في وجه المساعدات الانسانية

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