الهجمات الروسية على أوكرانيا لم تتوقف في عطلة عيد الفصح

على الرغم من عطلة عيد الفصح، استمر القتال في أوكرانيا اليوم الأحد (16 نيسان/ أبريل) حيث أودت الهجمات بحياة مراهقين اثنين في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد خلال الليل، وفقا لما قاله الحاكم العسكري فيتالي كيم الأحد.

وتحدث يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية في منطقة زابوريجيا عن "هجوم كبير" من الجانب الروسي. وقد تم تدمير كنيسة على سبيل المثال، لذلك تم إلغاء القداس. وكتب مالاشكو "لا شيء مقدس، حتى في ليلة قيامة المسيح".

من ناحية أخرى، استمرت أعمال الإغاثة في مدينة سلوفيانسك بشرق البلاد، بعدما ضرب صاروخ مبنى سكني أمس الأول الجمعة. وقالت مصادر محلية إن هناك سكانا مازالوا أسفل الأنقاض. ووفقا لأحدث البيانات، فإن 11 مدنيا قتلوا في الهجوم، بينهم طفل. وأفادت مصادر أوكرانية أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في الهجوم.

وقالالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة إلى الشعب الأوكراني بمناسبة عيد الفصح، عبر فيسبوك، إن أوكرانيا تحتفل بعيد الفصح بإيمان لا يتزعزع بانتصارها.

وأعرب رئيس أوكرانيا عن ثقته في أن "الشمس ستشرق في الجنوب، وستشرق في الشرق، وستشرق في شبه جزيرة القرم".

واحتفل الملايين من المسيحيين الارثوذكس حول العالم بأحد الفصح من خلال إقامة قداديس كبيرة في منتصف الليل.

ومن بين الدول ذات الأغلبية الارثوذكسية اليونان وروسيا وأوكرانيا وقبرص وصربيا. كما يحتفل أرثوذكس الشرق الأوسط بعيد الفصح.

ووفقا للاحصاءات الرسمية، فإن نحو 70% من تعداد سكان أوكرانيا، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، من الارثوذكس أو المسيحيين الكاثوليك اليونانيين.

وتجرى احتفالات عيد الفصح في كييف في ظل إجراءات أمنية مشددة.

ألمانيا تتلقى مئات البلاغات عن "جرائم حرب" في أوكرانيا

وعلى صعيد آخر، تلقى المكتب الاتحادي الألماني للتحقيقات الجنائية بحلول منتصف شهر أبريل نيسان الحالي، 337 تقريرا عن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. وجاء في بيان لوزارة الداخلية الألمانية ردا على سؤال برلماني طرحه عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البوندستاغ، غونتر كرينغز، وفقا لما ذكرته صحيفة "فيلت آم زونتاغ". وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، أن البلاغات المتعلقة بالحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وردت على سبيل المثال من لاجئي الحرب الأوكرانيين أو من السكان الألمان.

ووفقا للتقارير، فإن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية يدعم المحققين الأوكرانيين تقنيا من خلال شراء وتوفير المواد اللازمة لعمل فرق الطب الشرعي. وفي عام 2022 اقتنى المكتب الاتحادي، على سبيل المثال، معدات لتأمين الأدلة والوثائق تتجاوز قيمتها 115 مليون يورو وتم تسليمها للسلطات الأوكرانية.

عنصر من قوات فاغنر الروسية في باخموت

زيلنسكي يدعو لتقديم ضمانات أمنية لبلاده

ومن ناحية اخرى، دعا زيلينسكي، أمس السبت، إلى ضمانات أمنية لبلاده قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا المقررة في تموز/يوليو.

ويريد زيلينسكي تسريع الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى الناتو هو أن الدولة المرشحة يجب ألا تكون متورطة في صراعات ونزاعات دولية حول الحدود.

من جهته أشاد الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالكنيسة الارثوذكسية في ثاني عيد فصح منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وحضر بوتين صباح اليوم الأحد قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو مع عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ورئيس الكنيسة الارثوذكسية البطريرك كيريلي. وأشاد بوتين في رسالته للاحتفال بعيد الفصح بالكنيسة الارثوذكسية الروسية " لالتزامها النشط نحو الرحمة والاحسان في ظل التحديات الخطيرة" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا.

وأضافت رسالة بوتين، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "عيد الفصح الرائع والمحبب لدينا يعطي أمل للمؤمنين، ويلهمنا بالأفكار والسلوكيات الجيدة، كما أنه يؤكد القيم والسلوكيات الرفيعة في المجتمع".

عملية كبيرة لتبادل الأسرى

في ذات السياق أكد مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد إن 130 أسيرا أوكرانيا أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في "تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد القيامة" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم. وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الغزو الذي بدأ قبل 14 شهرا. وسيطرت روسيا مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني عبر تطبيق تيليغرام "لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية".

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل. وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع. وأعلنت روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل مئة أوكراني. وأعلنت أوكرانيا الجمعة أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

ع.أ.ج/ م س (د ب ا، رويترز)