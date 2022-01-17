الهجمات الرقمية ضد الناشطات سياسيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أصبحت الإهانات والتهديدات عبر الإنترنت جزءا من الحياة اليومية للسياسيين والصحفيين. ففي الأنظمة القمعية، يحد من هم في السلطة من الوصول إلى الإنترنت. ومع ذلك، لا يزال النشطاء على الإنترنت يمارسون نشاطهم.
تحقيق استقصائي أجرته DW عربية حول استخدام قوات سودانية لأسلحة ثقيلة بينها أسلحة خارقة للدروع ومضادات طائرات ضد المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري. كيف استُخدمت الأسلحة، وما هو مصدرها؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول