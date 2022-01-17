 الهجمات الرقمية ضد الناشطات سياسيا | كليك | DW | 31.01.2022

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كليك

الهجمات الرقمية ضد الناشطات سياسيا

أصبحت الإهانات والتهديدات عبر الإنترنت جزءا من الحياة اليومية للسياسيين والصحفيين. ففي الأنظمة القمعية، يحد من هم في السلطة من الوصول إلى الإنترنت. ومع ذلك، لا يزال النشطاء على الإنترنت يمارسون نشاطهم.

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