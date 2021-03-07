 الهجمات الالكترونية تلقي بظلالها على الانتخابات الألمانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.03.2021

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سياسة واقتصاد

الهجمات الالكترونية تلقي بظلالها على الانتخابات الألمانية

يحذر الخبراء من أن هجمات القراصنة وحملات التضليل الإعلامي من شأنها أن تؤثر على مجريات الانتخابات البرلمانية التي ستجري الخريف المقبل بألمانيا. وتظهر المعطيات الأولى أن التهديد يحيط بالعمليات الانتخابية بشكل كبير.

صورة رمزية لهاكر يحاول اختراق إحدى النظم الإلكترونية

هل ستعرقل القرصنة الالكترونية سير الانتخابات البرلمانية الألمانية؟

في كل مرة يصوت فيها المندوبون عبر الإنترنت، تزداد الهجمات الإلكترونية. فعندما انتخب  الإتحاد الديمقراطي المسيحي قيادة جديدة للحزب عبر الإنترنت في كانون الثاني/ يناير، حاول مخترقون من خلال سلسلة من الهجمات الإلكترونية الضخمة إغراق المؤتمر الذي عقد عبر الفضاء الإلكتروني في الفوضى. إذ قام المهاجمون، ومعظمهم من الخارج، باستهداف الموقع الإلكتروني للحزب بشكل متكرر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل البث المباشر في مرحلة ما.

مختارات

غير أن الحزب قد نجح في صد المخترقين من خلال حظر الوصول من الخارج وكذلك من بعض الأماكن في البلاد. وفي غضون ذلك، صوت المندوبون، الذين لم يتأثروا بهجمات القراصنة، لصالح زعيمهم الجديد للحزب من خلال نظام تصويت يعمل على خادم منفصل - وهو إجراء أمني لحماية العملية.

ولكن من جهة أخرى، يظهر الهجوم الذي تم إحباطه، والذي أكده الحزب لـ DW، التهديدات الإلكترونية التي تواجهها ألمانيا هذا العام مع انتخاباتست ولايات والانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر.

تقول متحدثة باسم المكتب الفيدرالي لتكنولوجيا المعلومات (BSI): "لا يزال مستوى التهديد في الفضاء الإلكتروني عاليا".  وقد لاحظ الـ (BSI) زيادة في كل من هجمات القراصنة وتسريب البيانات - البيانات المسروقة التي يتم نشرها عبر الإنترنت. وأضافت أن كلاهما "يمكن أن يكون له تأثير على الانتخابات هذا العام".

كما تحذر شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا، التي تقدم المشورة للسلطات الألمانية بشأن تأمين الحملة الانتخابية ضد التهديدات الإلكترونية، من أن المخترقين يوظفون أكثر من استراتيجية في وقت واحد. ويقول جان نيوتز، الذي يرأس برنامج "الدفاع عن الديمقراطية" في الشركة: "هذه الهجمات الهجينة هي ما يثير قلقنا في صناعة التكنولوجيا على وجه الخصوص".

التهديد الثلاثي

يمكن اعتبار التهديد السيبراني الإلكتروني تهديداً ثلاثياً. أولاً هناك القرصنة، فبسبب قيود كورونا، تخطط الأحزاب لنقل العديد من فعاليات حملتها الانتخابية من الشارع إلى الإنترنت ما يجعلها عرضة لهجمات مشابهة لما حدث في مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU).

كما أنه بإمكان المهاجمين أيضاً محاولة تخريب العملية الانتخابية الفعلية القادمة في أيلول/سبتمبر من خلال اختراق البرامج التي تُستخدم لفرز أوراق الاقتراع أو تقديم نتائج أولية. لذلك يقوم المعهد البريطاني للمعايير بتقديم توجيهات ونصائح للسلطات والمرشحين حول كيفية حماية أنفسهم بشكل أفضل.

على الرغم من التدابير التي قد تتخذ، إلا أن حتى أفضل الإجراءات الأمنية قد لا تساعد في مواجهة التهديد المركزي الثاني الذي يحذر منه الخبراء، وهو نشر معلومات مضللة أو كاذبة على الإنترنت للتلاعب في تفكير أو توجه الناخبين.

حملات التضليل

يصف تانكريد شيبانسكي، المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني لشؤون سياسة الرقمنة، حملات التضليل هذه بأنها "التحدي الأكبر" ويؤكد أنها "غالباً ما يتم تنظيمها وتمويلها من قبل دول أجنبية، (...) ولكن بشكل خاص من قبل جهات فاعلة محلية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا".

ووفقاً للدراسات، فقد ساعد انتشار المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت الحزب الشعبوي اليميني على الفوز بالأصوات قبل دخوله البوندستاغ في عام 2017. وحتى قبل انتخابات هذا العام، حذر مسؤولو حزب البديل من أجل ألمانيا من إمكانية التلاعب بالأصوات البريدية بسهولة من أجل إثارة الشكوك حول نزاهة العملية.

وتزداد الحملات التي تستخدم المعلومات المضللة للتأثير في توجيه الرأي العام في جميع أنحاء العالم، حيث بات كثيرون محترفون وخبراء في ذلك.

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اختراق وزارتين ألمانيتين من طرف قراصنة روس

المزج بين القرصنة والحملات الإعلامية

هناك شكل ثالث للتهديد السيبراني: وهو ما يسمى بـ "الهجمات الهجينة" المعقدة التي تمزج بين القرصنة والحملات الإعلامية. يتظاهر المهاجمون عادة بأنهم أشخاص الاتصال "المكلفين بمهمة التواصل" لصانعي القرار السياسي وبالتالي يخترقون حساباتهم.

وفقاً لمايكروسوفت، ارتفعت هجمات "التصيد الاحتيالي" هذه وأصبحت أكثر احترافاً مع وجود جهات فاعلة "تعمل من روسيا والصين، وأيضاً من كوريا الشمالية وإيران (...) التي تقف خلف غالبية الهجمات على عملائنا في جميع أنحاء العالم،" بحسب ما قاله نيوتز من مايكروسوفت.

وأوضح نيوتز: "يحق لنا القول بأن الجهات الفاعلة من هذه البلدان لديها مهارات، وعلى الأقل جزئياً، مصلحة جيوسياسية لتصبح نشطة في الانتخابات الاتحادية". إذ يتم لاحقاً تسريب المعلومات استراتيجياً عبر الإنترنت، وبمجرد الاتصال بالإنترنت، يطورون حياة خاصة بهم.

يقوم مستخدمو الإنترنت بمشاركة المعلومات في الشبكات الاجتماعية أو على خدمات المراسلة، عادةً دون معرفة المصدر الأساسي لها. وبمجرد وصولهم إلى عدد معين من الأشخاص، يتم اختيارهم من قبل المرشحين السياسيين أو المعلقين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت. كما يتم الاقتباس من قبل الصحفيين المحترفين، مما يعني وصول المعلومات المسروقة إلى وسائل الإعلام من أعماق الإنترنت. الأمر الذي يجعل مكافحة مثل هذه الحملات "المختلطة" صعبة للغاية لأن المعلومات المسروقة غالباً ما تكون غير خاطئة في حد ذاتها، ولكنها أصلية جزئياً – أو زُيفت عن قصد، أو أخرجت من سياقها بهدف التضليل. وفي سبيل وضع حد لانتشار المعلومات الكاذبة، من المهم إنشاء "محو الأمية الرقمية" من خلال المبادرات التعليمية التي تساعد مستخدمي الإنترنت على التعرف على المعلومات المضللة على الإنترنت.

وبهذا الخصوص يقول مانويل هوفرلين، مقرر سياسة الرقمنة بالحزب الديمقراطي الحر، "على الرغم من الإشارة إلى هذه النقطة على مدى عشر سنوات، لم يتغير شيء على أرض الواقع في التعليم الإعلامي، لا في المدارس ولا في تعليم الكبار".

لا توجد قواعد للحملة الانتخابية عبر الإنترنت

ومما يزيد الوضع تعقيداً حقيقة أنه - بصرف النظر عن القواعد التي تطبقها وسائل التواصل الاجتماعي نفسها لمنصاتهم - فإن الحملات الانتخابية السياسية عبر الإنترنت في ألمانيا غير منظمة عملياً.

قواعد الحملة الانتخابية الصارمة على مستوى الولاية والبلدية غير مناسبة لشبكة الإنترنت. وستدخل مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالحملات الانتخابية الرقمية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في غضون سنوات قليلة على أقرب تقدير. أما بالنسبة إلى التشريعات القانونية في ألمانيا والمتعلقة بهذا الشأن فقد فات الأوان خاصة وأن الانتخابات البرلمانية باتت على الأبواب.

في الكواليس، هناك نقاشات بشأن إمكانية قيام الأحزاب السياسية وحتى منصات التواصل الاجتماعي، بالاتفاق على مدونة سلوك مشتركة وطوعية لتنظيم الحملات الانتخابية، وعلى سبيل المثال الاتفاق على تمييز الإعلانات الانتخابية على الإنترنت بإشارة أو القيام بالتخلي عن المتابعين وإشارات الإعجاب التي تم شراؤها. ويقول أحد المشاركين" إنه يمكن اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة، وذلك وفقا لدوائر التفاوض" ويضيف أنه في حال رفضت بعض الأحزاب المشاركة في ذلك، فهذا سيكون له دلالات كثيرة".

يانوش ديلكر/ر.ض

  • Deutschland Merkel und Schulz zum TV-Duell eingetroffen (Reuters/F. Bensch)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    اعتماد كبير على التبرعات

    تلعب التبرعات –بالإضافة لدعم الدولة الذي تحصل عليه جميع الأحزاب الأخرى- دوراً مهماً في تمويل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل. وبلغت التبرعات التي حصل عليها الحزب في عام 2017 وحده، أكثر من مليوني يورو. أما تكاليف الحملة الانتخابية للحزب لانتخابات 2017 فقدرت بنحو 20 مليون يورو، وفقا لبيانات الحزب نفسه.

  • Seehofer und Merkel (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    سرية تكاليف الحملة الانتخابية

    أما حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري)، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يشكل معه ما يعرف بـ"الاتحاد المسيحي"، فلم يكشف عن تكلفة حملته الانتخابية لأسباب استراتيجية داخله. لكن توقعات الخبراء، التي تعتمد على حملة الحزب الأخيرة في عام 2013، تشير إلى أن تكلفة الحملة الانتخابية هذا العام تقدر بنحو تسعة ملايين يورو.

  • Deutschland Wahlplakaten vom SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    الحزب الاشتراكي يكسب أموالاً بنفسه

    تكلفة الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال انتخابات عام 2013، تفوقت على كافة الأحزاب الأخرى وبلغت تحديداً 23 مليون يورو. وارتفعت إلى 24 مليون يورو خلال الحملة الانتخابية الحالية. وبدلا من الاعتماد بشكل كبير على التبرعات، يكسب الحزب الاشتراكي بنفسه أموالاً من خلال المشاركة في مؤسسات مختلفة، وهو ما يدر على الحزب سنوياً نحو مليوني يورو.

  • Deutschland Bundestagswahl - Wahlplakate FDP Lindner (picture alliance/dpa/S. Gollnow)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    اعتماد أساسي على التبرعات

    الحزب الديمقراطي الحر هو الآخر يعتمد بشكل كبير على التبرعات مثل الحزب المسيحي الديمقراطي، وتلقى الحزب خلال العام الجاري وحده، أكثر من 1.5 مليون يورو من كبار المتبرعين. ورغم قلة ميزانية الحملة الانتخابية للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى، والتي بلغت نحو خمسة ملايين يورو، إلا أن حملة الحزب هذا العام جذبت الاهتمام بشكل واضح.

  • Bildergalerie Bündnis 90 Die Grünen Luftballons (picture alliance / dpa)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    حملة انتخابية بأقل تكلفة ممكنة

    ميزانية الحملة الانتخابية لحزب الخضر كانت ضئيلة أيضا مقارنة بأحزاب أخرى، إذ بلغت هذا العام، بناء على أقوال الحزب ذاته، نحو 5.5 مليون يورو، مقارنة بنحو خمسة ملايين يورو خلال انتخابات 2013.

  • DW BTW-Reise Chorweiler Güldane Tokyürek Die Linke (DW/P. Böll)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    أعضاء الحزب يمولون حملته الانتخابية

    اختلاف واضح في طريقة تمويل حزب "اليسار"، الذي لا يعتمد على التبرعات وإنما على مساهمات الأعضاء، والتي تشكل نحو 34 بالمئة من مصادر دخل الحزب. وأنفق "اليسار" نحو 6.5 مليون يورو على الحملة الانتخابية لهذا العام، مقارنة بنحو 4.5 مليون يورو خلال انتخابات 2013.

  • Deutschland AFD Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg (DW/M. Sileshi Siyoum)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    حيلة مذهلة- بيع الذهب لأجل المال!

    ابتكر حزب البديل من أجل ألمانيا، طريقة جديدة لتمويل نفسه، تعتمد على بيع الذهب للأعضاء بالحزب؛ بحجة أن الذهب أكثر أمناً من اليورو، الذي يعارضه الحزب أصلاً. وحصل الحزب من خلال عمليات البيع – التي تم منعها مؤخراً- على نحو مليوني يورو، تستخدم في تمويل الحملة الانتخابية، التي تشير تقديرات إلى أنها بلغت نحو ثلاثة ملايين يورو.

  • Deutschland Wahlplakate Schulz Merkel (picture-alliance/F. May)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    تبرع غير مباشر

    في الوقت نفسه يحقق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مكاسب أيضا من خلال "الرعاية". فعن طريقها تحصل أحزاب على دعم مالي من شركات ومؤسسات، يتمثل في توفير مساحات للوحات الدعاية والإعلان للحزب. ينتقد الكثيرون غياب الشفافية في هذه الطريقة. ويتخلى حزب "اليسار" تماماً عن فكرة "الرعاية"، التي تلعب دورا محدودا بالنسبة لأحزاب أخرى مثل الخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي).

  • Symbolbild Wahlurne Bundestagswahl (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    مبلغ مقابل كل صوت!

    تشارك الدولة أيضا في تمويل الحملات الانتخابية، لكن بعد انتهاء الانتخابات، إذ يحصل كل حزب على مبلغ معين (83 سنتاً) مقابل كل صوت يحصل عليه في الانتخابات. وهي طريقة يمكن للأحزاب من خلالها تعويض تكلفة الحملات الانتخابية. اعداد: تابيا برونته/ ابتسام فوزي


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