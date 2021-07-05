الهجمات الإلكترونية

الهجمات الالكترونية أو الهجمات السيبرانية صراع عبر الإنترنت بهدف قنص المعلومات وتعطيل مؤسسات الخصم. وتعرضت ألمانيا ودول أخرى لهجمات من هذا النوع قيل أن مصدرها روسيا والصين. وهناك حرب سيبرانية مستعرة بين إيران وإسرائيل.

تتم الهجمات الالكترونية أو السيبرانية باستعمال الطّيف الكهرومغناطيسي، ما يمنع من استعمال المعلومات والبيانات التي يتم تسليط الطيف عليها من قبل الخصم . وتتعرض مؤسسات حكومية وشركات عالمية لهجمات الكترونية من قبل فيروسات مختلفة منها مثل فيروس "وانكري" الذي استهدف أجهزة كومبيوتر في 150 دولة.