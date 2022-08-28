الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية

دراسة تكشف: هكذا ينتشر كورونا داخل الأماكن المغلقة!

أجرى باحثون ألمان دراسة حديثة عن الأماكن المغلقة التي من المرجح أن نلتقط منها عدوى فيروس كورونا. وتوصلوا إلى نتائج مفاجئة، منها أن الغناء بصوت عال واللهاث يعد أسوأ من الحديث أو السعال لنشر كورونا بداخل هذه الأماكن.