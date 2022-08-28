الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية

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خلال السفر بالحافلة أو القطار لا يتشارك الناس غالبًا الطريق مع أشخاص آخرين فحسب، وإنما الهواء الذي يتنفسونه أيضًا، وهنا يمكن أن تنتقل فيروسات كورونا. قام باحثون بدراسة كيفية انتشار الهباء الجوي داخل القطارات والطائرات.
كيف أحمي نفسي خلال رحلة الطيران؟ سؤال يشغل بال الكثير من المسافرين نظرا لما تحمله الرحلات الجوية من المخاطر. هذه أجوبة لأهم الأسئلة، خصوصا في فترة مرشحة لارتفاع الرحلات في فصلي الربيع والصيف.
أصيب بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص بألمانيا وأكثر من 61 مليون عبر العالم وتسبب في وفاة 1.43 مليون إنسان بالعالم وذلك بعد مرور حوالي عام على تسجيل أولى الإصابات في العالم. فماذا نعرف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن؟
أجرى باحثون ألمان دراسة حديثة عن الأماكن المغلقة التي من المرجح أن نلتقط منها عدوى فيروس كورونا. وتوصلوا إلى نتائج مفاجئة، منها أن الغناء بصوت عال واللهاث يعد أسوأ من الحديث أو السعال لنشر كورونا بداخل هذه الأماكن.
أفادت تقارير بأن عددا من عشاق المستديرة الذين حضورا إلى ملاعب مباريات يورو 2020 أُصيبوا بفيروس كورونا، وهكذا فإن خطر الإصابة لا يزال قائما خاصة في ظل وجود سلالة دلتا. DW تتقصى الوقائع في هذا التقرير.
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