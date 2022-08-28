 الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية | المستقبل الآن | DW | 28.08.2022

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المستقبل الآن

الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية

خلال السفر بالحافلة أو القطار لا يتشارك الناس غالبًا الطريق مع أشخاص آخرين فحسب، وإنما الهواء الذي يتنفسونه أيضًا، وهنا يمكن أن تنتقل فيروسات كورونا. قام باحثون بدراسة كيفية انتشار الهباء الجوي داخل القطارات والطائرات.

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