الهاتف المجدد.. الحل الأفضل لإنقاذ جيبك وحماية البيئة!

تريد شراء هاتف ذكي مميز بكاميرا قوية لكنك لا تستطيع توفير المبلغ اللازم؟ الهواتف المجددة حل مميز. هناك مواقع تتيح الهاتف الذي تريد (باستثناء الهواتف التي لا تزال حديثة للغاية) بسعر أقل من الأصلي بما يصل إلى 40 في المئة؟ هي الهواتف المجددة أو ما يعرف بالإنجليزي Refurbished.

الهواتف المجددة هي التي استعادتها الشركة الأصل أو حتى اشترتها شركات هواتف أخرى، وقامت بتجديدها وإصلاحها وإعادتها إلى الوضع الأصلي. جودة هذه الهواتف تتنوع غالبا بين النوع الجيد، والجيد جدا، والمشابه للجديد.

يمكنك شراء الهواتف المجددة من الشركة الأصل، مثلاً شركة آبل تبيعك هاتف أيفون مجدد، أو يمكنك التوجه إلى شركات معروفة لبيع هواتف. حاليا توجد مواقع متخصصة تعمل مع هذه الشركات، من أهمها موقع refurbed وموقع backmarket وكلاهما يتيحان للمستخدم إيجاد هاتف مجدد، من عدة شركات، كل شركة تقدم سعرها، ويتيحان ضمانا يصل إلى عام، وإمكانية لإعادة الهاتف خلال 30 يوما واسترجاع المال في حال لم يكن الهاتف كما يريد المشتري.

لكن علاوة على المميزات الاقتصادية، هناك جانب إيجابي يخصّ البيئة. تجديد هاتف بدل صنعه من جديد يقلل من نسبة الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 70 في المئة.

تصنيع هاتف جديد يستهلك الكثير من الطاقة ويحتاج الكثير من الرقاقات ومن الأجزاء التي تحتاج بدورها إلى مواد أولية، وتؤدي عملية التصنيع إلى انبعاثات كربونية كبيرة، بينما إعادة تجديده لا يحتاج كل هذا العناء. أكثر من ذلك، هناك مواقع تلتزم بزرع شجرة باسمك كلما اشتريت منها هاتفا مجددا.

لكن هناك نصائح مهمة، وهي أن تشتري فقط من المواقع ذات الشعبية، والتي توفر لك ضمانا وإمكانية لإعادة الهاتف. عموما هذا لوحده كافي، لكن عليك أن تستعلم عن الشركة التي ستبيعك الهاتف عبر هذه المواقع، وأن تبحث عن اسمها في الانترنت وهل تتوفر على موقع إلكتروني وما هي تجارب الآخرين معها، خصوصا إن كان السعر الذي تبيع به هواتفها أقل من السعر الذي تعرضه شركات أخرى.

كما عليك أن تجرب الهاتف جيدا وتبحث عن خدوش محتملة. ومن أكبر المشاكل التي توجد في هذه الهواتف ما يخص البطارية التي لا تكون قوية. كما أن عليك أن تنتبه إذا كانت حالة الهاتف بالفعل تشبه حالة الهاتف الجديد، إن كنت تريد هاتفا بهذه الحالة.

جل الهواتف المجددة لا تأتي في علبها الأصلية ولا تتوفر على سماعاتها الأصلية وأحيانا لا يكون معها حتى الشاحن الأصلي، وهو أمرٌ على الزبون الانتباه له حتى لا يفاجأ عندما يصله الهاتف ولا يجده كالهاتف الجديد.

ع.ا/خ.س