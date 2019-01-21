 الهاتف الذكي يكتب نهاية كبائن الهاتف التقليدي في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 30.01.2019

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منوعات

الهاتف الذكي يكتب نهاية كبائن الهاتف التقليدي في ألمانيا

أعداد كبائن الهاتف التقليدي في ألمانيا تراجعت بشكل كبير للغاية. المناطق الريفية هي الأكثر تضرراً. ولكن هناك أماكن في ألمانيا تستمر فيها الحاجة لكبائن الهواتف العامة.

Smartphone (Imago/Science Photo Library)

صورة من الأرشيف.

قالت شركة "تيلكوم" الألمانية للاتصالات إن أعداد كبائن الهاتف التقليدي، تراجعت في ألمانيا في السنوات الأخيرة بشكل كبير. وحسب الشركة في رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فإن عدد الكبائن، التي لا تزال موجودة في ألمانيا حاليا، أصبح 17 ألف كابينة، أي بتراجع 5000 عنه في أواخر عام 2017.

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وحسب الهيئة الألمانية للاتصالات فإن "تيلكوم" فككت مؤخرا 2000 إلى 5000 كابينة سنويا من الشوارع. وكان عدد كبائن الهاتف التقليدي في ألمانيا نحو 120 ألف كابينة عام 1992.

وتأتي المناطق الريفية على رأس الأماكن الأكثر تضررا من تفكيك كبائن الهاتف، حيث  لم يعد تشغيل كبائن الهاتف التقليدية مجديا اقتصاديا في هذه المناطق بالنسبة للشركة.

وبرر المتحدث باسم "تيلكوم"، ماركوس يودل، تفكيك هذه الكبائن التقليدية بتراجع الطلب عليها وقال: "الزبائن هم مهندسو شبكة الكبائن، فهم من يقرر من خلال سلوكهم ما إذا كانت هناك حاجة لهاتف عام أم لا، فإذا لم تستخدم الكابينة فإنها تفكك. أي شيء آخر يعتبر إهدارا للمقدرات".

وأشار المتحدث إلى أن الكثير من الناس أصبح يمتلك هاتفا محمولا. أما كبائن الهواتف العامة فهناك إقبال عليها في محطات القطارات وفي المطارات، مما يجعل الشركة تركز بشكل خاص على مثل هذه الأماكن.

ر.م/ف.ي ( د ب أ)

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