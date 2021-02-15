النيجيرية أكونجو-إيويلا أول مديرة لمنظمة التجارة العالمية

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا اليوم الاثنين (15 فبراير/شباط 2021) مديرة لمنظمة التجارة العالمية لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتولى هذا المنصب، املاً في إنهاء سنوات من الجمود في هذه المؤسسة.

ودعت أوكونجو-إيويلا إلى إعطاء دفع للمنظمة، معتبرةً أنه من "الضروري" أن تكون منظمة التجارة العالمية "قويةً" للتعافي من وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وقالت المديرة الجديدة في بيان "أن تكون منظمة التجارة العالمية قوية، لهو أمر ضروري إذا ما أردنا أن نتعافى سريعاً وتماماً من الدمار الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 (...) تواجه منظمتنا عدة تحديات لكن بالعمل معاً، يمكن لنا بشكل جماعي أن نجعل منظمة الصحة العالمية أقوى، وأكثر مرونةً، وأفضل تأقلمًا مع الواقع".

وتتولى وزيرة المالية النيجيرية سابقا ومديرة البنك الدولي سابقا رئاسة منظمة التجارة العالمية في وقت تعاني فيه التجارة العالمية من جراء جائحة كورونا ومن التوترات بين الاقتصادات الكبرى.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أن مندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 164 دولة صادقوا على تعيين أوكونجو-إيويلا اليوم بإجماع الآراء. وصادقت المنظمة على تعيينها في وقت لاحق.

ومهدت الولايات المتحدة الطريق لتعيين إيويلا في أوائل شباط/فبراير، عندما ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بثقله وراء المرشحة وهو ما كان سلفه دونالد ترامب قد عرقله. وبهذا التعيين أصبحت نغوزي أوكونجو إيويلا أول شخص أفريقي وأول امرأة تشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارةالعالمية في جنيف.

هـ.د/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)