النيجر: موطن جديد في بلد العبور

اليونان- آلاف المهاجرين مهددون بالجوع بعد تقليص برامج الدعم

بعد خفض المساعدات الحكومية المقدمة لهم يعاني آلاف المهاجرين في اليونان من الجوع، ما جعل كثيرين منهم يعتمدون على تبرعات غذائية لسد رمقهم. لكن هؤلاء أيضا يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، وهو ما يحذر خبراء من تبعاته.