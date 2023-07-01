النيجر: موطن جديد في بلد العبور

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آدم وسيف الدين صديقان من السودان. كانا يرغبان في الفرار إلى أوروبا، لكنهما استقرا في أغاديز في النيجر بعد رحلة طويلة. هناك أنشآ شركة سيارات أجرة ناجحة ويعيشان الآن في منزلهما الجديد.
بعد خفض المساعدات الحكومية المقدمة لهم يعاني آلاف المهاجرين في اليونان من الجوع، ما جعل كثيرين منهم يعتمدون على تبرعات غذائية لسد رمقهم. لكن هؤلاء أيضا يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، وهو ما يحذر خبراء من تبعاته.
حراك أوروبي حثيث في ملف الهجرة واللجوء يستدل عليه بالتقاطر نحو تونس والجدل داخل التكتل الأوروبي فيما يخص إصلاح نظام الهجرة. لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها حاور "مهاجر نيوز" خبير وباحث في سياسات الهجرة واللاجئين.
بعد نحو أسبوعين من إطلاق طرابلس عملية عسكرية ضد مهربي البشر أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد، إلى جانب ما وصفته بتصاعد مقلق للخطابات التي تحض على الكراهية والعنصرية.
تساعد جمعية "رامفيل" الخيرية البريطانية عشر عائلات في المملكة المتحدة تحاول إخراج أقاربها اللاجئين من الأطفال غير المصحوبين بذويهم من السودان. ثماني عائلات إريترية، واثنتان سودانيتان.
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