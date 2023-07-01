 النيجر: موطن جديد في بلد العبور | عصر العولمة | DW | 08.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عصر العولمة

النيجر: موطن جديد في بلد العبور

آدم وسيف الدين صديقان من السودان. كانا يرغبان في الفرار إلى أوروبا، لكنهما استقرا في أغاديز في النيجر بعد رحلة طويلة. هناك أنشآ شركة سيارات أجرة ناجحة ويعيشان الآن في منزلهما الجديد.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Global Us arabisch Sendungslogo Composite

عصر العولمة - كيف تحمي مجموعات من النساء غابات الهند 01.07.2023

Employees work at the Salinas Grandes salt flat near the Kolla indigenous community of Santuario de Tres Pozos, which in 2019 expelled two mining companies from the salt flat, in the northern province of Jujuy, Argentina, on October 18, 2022. - The turquoise glimmer of open-air pools meets the dazzling white of a seemingly endless salt desert where hope and disillusionment collide in Latin America's lithium triangle. A key component of batteries used in electric cars, demand has exploded for the white gold found in Argentina, Bolivia and Chile in quantities larger than anywhere else in the world. (Photo by Aizar RALDES / AFP)

الأرجنتين: تزايد التحوّل في الطاقة على حساب الطبيعة 01.07.2023

Baum im Moor

حماية المستنقعات في أمريكا: كيف توقف المستنقعات تغير المناخ 01.07.2023

Guinea Schimpansen Schimpanse im Baum

غينيا: صعوبة عودة الشمبانزي إلى البرية 01.07.2023

المزيد عصر العولمة

جورجيا: ملاذ للشباب الروسي

جورجيا: ملاذ للشباب الروسي 08.07.2023

فنزويلا: العودة من المنفى

فنزويلا: العودة من المنفى 08.07.2023

2023

تونس: خطاب كراهية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء 08.07.2023

DW Global Us arabisch Sendungslogo Composite

عصر العولمة - البحث عن وطن جديد 08.07.2023

اقرأ أيضا

A picture taken on June 26, 2023, shows migrants receiving food and clothes from an NGO in Athens. Greece has been steadily slashing benefits offered to asylum seekers and refugees amid a toughening attitude towards migrants across Europe. Finance assistance of a few hundred euros per month ends once an asylum seeker is granted refugee status. In December, Athens terminated an EU-funded programme that had offered rented housing to tens of thousands of refugees over the past seven years. (Photo by Spyros BAKALIS / AFP)

اليونان- آلاف المهاجرين مهددون بالجوع بعد تقليص برامج الدعم 08.07.2023

بعد خفض المساعدات الحكومية المقدمة لهم يعاني آلاف المهاجرين في اليونان من الجوع، ما جعل كثيرين منهم يعتمدون على تبرعات غذائية لسد رمقهم. لكن هؤلاء أيضا يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، وهو ما يحذر خبراء من تبعاته.

Migranten steuern ein Boot von der Nordküste Afrikas über das Mittelmeer in Richtung der italienischen Insel Lampedusa. Von Tunesien aus setzen immer mehr afrikanische Flüchtlinge nach Italien über. Viele Migranten zahlen für die Reise nicht nur finanziell einen hohen Preis.

خبير هجرة: الاتحاد الأوروبي يحاول تصدير أزمته إلى تونس 07.07.2023

حراك أوروبي حثيث في ملف الهجرة واللجوء يستدل عليه بالتقاطر نحو تونس والجدل داخل التكتل الأوروبي فيما يخص إصلاح نظام الهجرة. لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها حاور "مهاجر نيوز" خبير وباحث في سياسات الهجرة واللاجئين.

07/05/2023 Migrants queue in front of a bus outside a deportation office in the Libyan capital Tripoli on May 7, 2023, before their deportation. (Photo by AFP)

الأمم المتحدة قلقة من "الاعتقال التعسفي" لآلاف المهاجرين في ليبيا 12.06.2023

بعد نحو أسبوعين من إطلاق طرابلس عملية عسكرية ضد مهربي البشر أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد، إلى جانب ما وصفته بتصاعد مقلق للخطابات التي تحض على الكراهية والعنصرية.

28.04.2023****Sudanese refugees who fled the violence in their country, gather for food given by the World Food Programme (WFP) near the border between Sudan and Chad, in Koufroun, Chad April 28, 2023. REUTERS/Mahamat Ramadane

"خطر لا يمكن تصوره" .. أطفال لاجئون عالقون بالسودان ينتظرون لم الشمل مع أسرهم في بريطانيا 19.05.2023

تساعد جمعية "رامفيل" الخيرية البريطانية عشر عائلات في المملكة المتحدة تحاول إخراج أقاربها اللاجئين من الأطفال غير المصحوبين بذويهم من السودان. ثماني عائلات إريترية، واثنتان سودانيتان.