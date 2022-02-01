 النيابة: ″الصيد الجائر″ وراء مقتل عنصري شرطة في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

النيابة: "الصيد الجائر" وراء مقتل عنصري شرطة في ألمانيا

خلص محققون ألمان إلى عدم وجود دوافع سياسية وراء مقتل عنصري شرطة أثناء دورية جنوب غرب البلاد، وأن الدافع كان "التغطية على الصيد الجائر". وقد تم القبض على شخصين مشتبه بهما عقب العثور على هوية أحدهما في مكان الجريمة.

مؤتمر صحفي في كايسرزلاوترن للكشف عن تفاصيل التحقيق (1/2/2022)

مؤتمر صحفي في كايسرزلاوترن للكشف عن تفاصيل التحقيق

 

أعلنت سلطات التحقيق في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية اليوم الثلاثاء (الأول من فبراير/شباط 2022) أنه لا توجد أدلة على وجود دوافع سياسية وراء  جريمة قتل شرطيين أثناء دورية روتينية بولاية راينلاند-بفالتس غربي البلاد  الليلة قبل الماضية الأحد/الاثنين.

وقال المدّعي العام في كايسيرسلاوترن ستيفان أوثين خلال مؤتمر صحافي مع الشرطة إنّ "مقتل الشرطيين هدف إلى التغطية على الصيد الجائر"، إذ أنه قد تم العثور على العديد من الحيوانات البرية المقتولة في صندوق سيارة أحد المشتبه بهما الموقوفين.

وكانت شرطية (24 عاما) ومفتش شرطة أول (29 عاما) لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية على طريق ريفي قرب كوزل، وهي بلدة قريبة من كايزرسلاوترن في ولاية راينلاند ـ بفالس، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة أحد المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 38 و32 عاما.

وعُثر على بطاقة هوية ورخصة قيادة تتعلق بالمشتبه به الرئيسي بالقرب من جثة الشرطية الشابة.

مشاهدة الفيديو 01:35

التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهما في قتل ضابطين بألمانيا

وقال مدير الشرطة الجنائية فرانك غاوتشه في مؤتمر صحفي إن أحد الرجلين الموقوفين كان معروفا للشرطة في السابق بسبب ممارسته للصيد الجائر وهروبه بعد حادث سير، فيما كان الرجل الثاني معروفا للشرطة في جنح احتيال.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضيا تابعا للمحكمة الابتدائية في كايزرسلاوترن أصدر أمر اعتقال بحق الرجلين بتهمة الاشتراك في جريمة قتل.

ونفى الشاب البالغ من العمر 32 عامًا إطلاق النار على أحد الشرطيين لكنّه اقر بممارسة الصيد الجائر، فيما التزم الآخر الصمت، وفق المدّعي العام.

وأثار مقتل الشرطيين، صدمة في ألمانيا.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

ألمانيا - الشرطة تشكو ضغوطا نفسية بسبب احتجاجات كورونا

تصاحب المظاهرات المناهضة لقيود كورونا في ألمانيا مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين، وبينما يطالب اتحاد الصحفيين بحماية أكبر للمراسلين الذين يغطون المظاهرات، تشكو الشرطة من أن الاحتجاجات تمثل عبئا متزايدا على عناصرها.  

ألمانيا - وقف شرطي عن العمل بسبب "دردشات" يمينية متطرفة

اتخذت الشرطة في مدينة مونستر الألمانية إجراءات تأديبية ضد شرطي بسبب دردشات تتضمن محتويات يمينية متطرفة مع أحد الأشخاص المنتمين للجيش الألماني.  

اليمن ـ حيوانات مهددة بالانقراض ضحية الحرب والإهمال وعدوانية الإنسان

في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.  