النيابة: "التغطية على الصيد الجائر" وراء مقتل عنصرَي شرطة في ألمانيا

أعلنت سلطات التحقيق في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية اليوم الثلاثاء (الأول من فبراير/شباط 2022) أنه لا توجد أدلة على وجود دوافع سياسية وراء جريمة قتل شرطيين أثناء دورية روتينية بولاية راينلاند-بفالتس غربي البلاد الليلة قبل الماضية الأحد/الاثنين.

وقال المدّعي العام في كايسيرسلاوترن ستيفان أوثين خلال مؤتمر صحافي مع الشرطة إنّ "مقتل الشرطيين هدف إلى التغطية على الصيد الجائر"، إذ أنه قد تم العثور على العديد من الحيوانات البرية المقتولة في صندوق سيارة أحد المشتبه بهما الموقوفين.

وكانت شرطية (24 عاما) ومفتش شرطة أول (29 عاما) لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية على طريق ريفي قرب كوزل، وهي بلدة قريبة من كايزرسلاوترن في ولاية راينلاند ـ بفالس، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة أحد المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 38 و32 عاما.

وعُثر على بطاقة هوية ورخصة قيادة تتعلق بالمشتبه به الرئيسي بالقرب من جثة الشرطية الشابة.

مشاهدة الفيديو 01:35 التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهما في قتل ضابطين بألمانيا

وقال مدير الشرطة الجنائية فرانك غاوتشه في مؤتمر صحفي إن أحد الرجلين الموقوفين كان معروفا للشرطة في السابق بسبب ممارسته للصيد الجائر وهروبه بعد حادث سير، فيما كان الرجل الثاني معروفا للشرطة في جنح احتيال.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضيا تابعا للمحكمة الابتدائية في كايزرسلاوترن أصدر أمر اعتقال بحق الرجلين بتهمة الاشتراك في جريمة قتل.

ونفى الشاب البالغ من العمر 32 عامًا إطلاق النار على أحد الشرطيين لكنّه اقر بممارسة الصيد الجائر، فيما التزم الآخر الصمت، وفق المدّعي العام.

وأثار مقتل الشرطيين، صدمة في ألمانيا.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)